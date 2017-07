Neusatz vierte Naturpark-Schule

Mit ihrer Unterschrift besiegelten die drei Partner ein spannendes Unterrichtskonzept - als Naturpark-Schule wird die Neusatzer Schule das Thema "Moderne Heimatkunde" fünf Jahre lang prominent im Unterricht behandeln.

Nach Gernsbach, Bühlertal und Bad Wildbad ist die Bühler Schule bereits die vierte Naturpark-Schule und die dritte, die in diesem Jahr einen Kooperationsvertrag unterschrieben hat. "Unser Naturpark-Schulen-Netzwerk wächst. Viele weitere Interessenten aus dem gesamten Naturpark stehen in den Startlöchern", freute sich Dunker über die positive Resonanz auf das ambitionierte Projekt. OB Schnurr wies auf die vielen Partizipationsmöglichkeiten verschiedener Akteure in der Stadt hin, die durch die Teilnahme an dem Projekt entstehen. "Naturpark und Schlossberg-Grundschule passen gut zusammen", war sich Schnurr sicher. So gibt es im Neusatzer Kindergarten bereits eine Waldgruppe, und die Grundschule arbeite bereits eng mit dem Stadtgeschichtlichen Institut zusammen - beste Voraussetzungen für eine Kooperation.

Das Besondere am Projekt ist laut Naturpark, dass alte Kultur- und Naturkenntnisse der Menschen vor Ort in die Schule getragen werden. Bis zu acht Module pro Schuljahr sind möglich. "Wir wollen Kindern praxisbezogen Themen aus Natur und Kultur im Umfeld der Schule vermitteln", erklärte Naturpark-Umweltpädagogin Manuela Riedling. Besonders wichtig dabei sind außerschulische Partner, die ihr Wissen und ihre Fertigkeiten mit den Schülern teilen. Dies können beispielsweise Gartenbauvereine, Kräuterpädagogen, Handwerker, Landwirte oder auch die Großeltern der Kinder sein.

Nach Abschluss aller Module wird die Schlossberg-Grundschule im kommenden Schuljahr offiziell vom Verband Deutscher Naturparke (VDN) als Naturpark-Schule ausgezeichnet.