Notunterkunft im Terminal Rheinmünster (red) - Schnelle und unkomplizierte Hilfe leistete der DRK-Kreisverband Bühl/Achern im Baden-Airpark. Seine Helfer schlugen für Passagiere, die nicht weiterreisen konnten, Notbetten im Terminal des Flughafens auf. Aufgrund einer vorübergehenden Schließung des Flughafens Stuttgart waren in der Nacht zum Donnerstag sechs Flugzeuge nach Söllingen umgeleitet worden, nur drei konnten weiterfliegen. Von den rund 260 "gestrandeten" Passagieren reisten einige in Taxis nach Stuttgart weiter. Die anderen Fluggäste kamen nicht weg, sie mussten in Rheinmünster bleiben und in Feldbetten übernachten. Als Notunterkunft diente das Terminal. Außerdem versorgten DRK-Helfer die Passagiere mit Getränken. Beteiligt waren 24 Kräfte der Logistik-Schnelleinsatzgruppe des Kreisverbandes, die sich aus den Ortsvereinen Bühlertal, Eisental, Ottersweier, Technischer Dienst, und Fautenbach zusammensetzen. Am frühen Morgen bauten die DRK-Helfer die Notunterkunft wieder ab, damit der Passagierbetrieb in der Ankunfts- und Abflughalle wieder aufgenommen werden konnte. Manfred Jung, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH, lobte in einer gestrigen Pressemitteilung die gute Zusammenarbeit mit dem DRK. Es habe den gestrandeten Passagieren den ungeplanten Aufenthalt am FKB "gemeinsam mit unseren Mitarbeitern schnell und professionell angenehmer" gestaltet.

