Nahtloser Übergang garantiert

"Für notarielle Dienstleistungen in Bühl ist damit eine schnelle Lösung in Sicht", ist der Landtagsabgeordnete überzeugt, weil das Verfahren zur sofortigen Ausschreibung durch das Ministerium für Justiz und Europa bereits eingeleitet worden sei. Wald hatte nach eigenen Angaben Minister Guido Wolf (CDU) um ein Gespräch gebeten. Dabei habe dieser berichtet, dass sich beim Ministerium bereits interessierte Bewerberinnen und Bewerber gemeldet hätten.

Wolf betonte bei der Unterredung: "Das Ministerium hat sich stets um eine zeitnahe neue Ausschreibung bemüht. In den vergangen Tagen haben sich nun vielversprechende Perspektiven ergeben."

Wie berichtet, sollte das Notariat in Bühl zum Jahresende geschlossen werden. Die Grundlage bietet eine Notariatsreform und die Neuordnung des Grundbuchwesens. Beide bilden gemeinsam die größte Reform in der Geschichte der baden-württembergischen Justiz und gehen auf Entscheidungen der damaligen Landesregierung in den Jahren 2008 und 2009 zurück. Zum 1. Januar 2018 werden demnach alle bisherigen rund 300 staatlichen Notariate aufgelöst. Beurkundungen erfolgen künftig ausschließlich durch freiberuflich tätige Notarinnen und Notare. Ob der Bühler Notariatsitz in der Friedrichstraße bleibt, liegt in der Entscheidung des künftigen freiberuflichen Notars beziehungsweise der Notarin.

Der bisherige beamtete Notar Ulrich Nagel wird künftig als Richter tätig sein. Der Bewerber, der zunächst den Zuschlag für das Notariat in Bühl erhalten hatte, erklärte später seinen Verzicht.

In Baden-Württemberg sind derzeit rund 730 Notare im Landesdienst tätig. Von diesen werden 245 zum 1. Januar 2018 freiberuflich tätig. Den im Landesdienst verbleibenden Notaren werden Aufgaben innerhalb der Gerichtsbarkeit zugewiesen.

Tobias Wald zeigte sich erleichtert: "Ich bin froh, dass Minister Wolf sehr schnell auf meine Initiative reagiert hat und es eine zügige Lösung geben wird. Das ist für den Wirtschaftsstandort Bühl und die hier lebenden Bürger wichtig."

Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist zufrieden: "Ich bin froh, dass uns das Land nicht im Stich lässt. Für uns als Wirtschaftsstandort ist ein Notariat enorm wichtig." Am Donnerstag hatte er in dieser Angelegenheit ein Schreiben samt Resolution des Gemeinderats an den Justizminister geschickt. Dieses ist nun hinfällig.