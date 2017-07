Ein garantiert stressfreier Sommerabend

Bühl - Der rote Teppich vor der Bühne ist inzwischen zum Markenzeichen des Grethel-Open-Airs im Stadion des VfB Bühl im Hägenich geworden. Die ursprünglich 1600 Quadratmeter große Fläche reicht allerdings schon lang nicht mehr aus und musste inzwischen in den Farben Grün und Beige fast verdoppelt werden. Die fünfte Veranstaltung der Reihe mobilisierte am Samstagabend mit der ABBA-Coverband "Sweden4ever" und der Partyband "Familie Hossa" wieder über 1300 Besucher.

Aber nicht nur die Musik lockt die Massen an, bei dieser Veranstaltung stimmt auch das ganze Umfeld für eine große Party: Ein sauberes Gelände, jede Menge unterschiedlicher Getränke- und Speisenangebote und ausschließlich gut gelaunte Menschen sorgen für einen garantiert stressfreien Sommerabend.

Bereits die entspannte Suche nach einem freien Stellplatz auf dem großen Parkgelände lässt die Laune in höchste Erwartungshaltung steigen. Wenn dann, bedingt durch den umfangreichen Vorverkauf, auch noch der Zutritt zu dem Gelände ohne Warteschlangen vonstatten geht, hebt das die Laune gleich noch einmal.

Auf der Bühne sorgen zwei Sängerinnen und drei Musiker schon für original ABBA-Feeling. Bei der Coverband aus Hessen stimmen die Stimmen, die Instrumentierung und die Performance inklusive Outfits. Sie lassen mit Songs wie "Knowing Me, Knowing You", "Dancing Queen" oder Mama Mia" das Erbe der Plattenmillionäre lebendig werden. Jetzt ist auch nachvollziehbar, warum die Band schon für die Meisterschaftsfeier des FC Bayern München engagiert wurde. Die Besucher in den vorderen Reihen sind selbstverständlich durch alle Strophen absolut textsicher, und selbst weiter hinten hat fast jeder zumindest den Refrain auf den Lippen. Wer dann noch einige Besucher, männlich wie weiblich und überwiegend mit der gerade zu hörenden Musik groß geworden, in typischen Originalkleidungsstücken der 70er Jahre um sich herumtanzen sieht, kann sich ein Schmunzeln fast nicht verkneifen.

Aber nicht nur mit der Auswahl dieser Band haben die Organisatoren Lothar Bäuerle, Bernd Bross, Andy Frietsch und Hauptsponsor Carl Grethel ihre Qualifikationen für solch ein Event bewiesen. Es mussten vorher schon Absperrgitter und Bewirtungszelte aufgestellt werden, kilometerlange Strom- und Wasserleitungen verlegt und die Besucher lückenlos versorgt werden. Wenn es dann noch ein Zelt mit Espresso- und Kaffeespezialitäten von einem Barista gibt, kann man ermessen, dass hier absolute Experten mit rund 85 Helfern am Werk sind.

Auch die zweite Band "Familie Hossa" ist ein Volltreffer: Von Pop, Schlager und über die Neue Deutsche Welle hat die zehnköpfige Truppe alles außer Rock auf Lager. Als wäre es überhaupt keine Arbeit, ändern die beiden Sänger zwischen fast jedem Stück noch ganz schnell das äußere Erscheinungsbild. Egal, ob Elvis-Glitzerjacke oder buntes Hippiehemd mit Schlaghose aus der Flower-Power-Generation - der Fundus scheint unerschöpflich. Nur das Brusthaartoupet eines bekannten Sängers, der ebenfalls interpretiert wird, ist nicht eindeutig zu identifizieren. Der Partystimmung tut das keinen Abbruch. Und es scheint so, als wäre es den meisten Besuchern am liebsten, wenn die große Party noch bis zum Morgengrauen gehen würde.