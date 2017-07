Silberne Jungs spielen beim goldenen Jubiläum wie junge Götter

Die Band weckte nur die allerschönsten Erinnerungen mit Songs wie "Sweet Surrender" oder "Rote Lippen soll man küssen". "Wir haben sogar noch die Originalband mit Karl Stäbler gehört", war am Tisch der Fans zu hören, an dem just in diesem Moment Friedemann Nikolaus vorbei lief, der bei der Geburtsstunde der Kombo blutjunge 15 Jahre alt war und mit Walter Hess und Walter Späth zu den Gründervätern gehörte. Nun ließ er sich wie über 500 Gäste die Gelegenheit nicht nehmen, die Auferstehung der Silver Boys mitzuerleben und bei Songs wie "Pretty Woman" und "Yellow River" in vielen Erinnerungen zu schwelgen.

"Zum ersten Konzert in einer Wirtschaft mussten wir das Harmonium vom Pfarrsaal in einem Handwagen mitschleppen", erzählte Friedemann Nikolaus, der in höchsten Tönen von den silbernen Nachfahren Jürgen Bäuerle, Franz Eckstein, Jürgen Hübner, Peter Kraus und Jürgen Sauer schwärmte. Am liebsten wäre er auf die Bühne gesprungen und hätte mitgespielt, so bärenstark gut zauberte die Formation die Hits der 60er und 70er Jahre in die "Summer Night" in Wagshurst, wo einst ihre Geburtsstunde schlug. Nun kehrte die Legende bei einem super Abend mit "Herm & Schmücker" an ihre Wurzeln zurück, und es war den "Silbernen" fast nicht anzumerken, dass sie angesichts der Erwartungshaltung doch "etwas nervös" waren, wie Schlagzeuger und Sänger Bäuerle vor dem Auftritt bekannte.

"Lieber würde ich jetzt eine große Rede halten", scherzte der Landrat, doch als er mit seinen Sticks völlig cool den Einsatz zum ersten Lied "Beautiful Body" gab, war das Lampenfieber verflogen, die Leute strömten zum "Schwofen" auf die Tanzfläche, und die Silver Boys spielten wie junge Götter. Über 50 Songs hatten sie einstudiert, nun wurde einer nach dem anderen stilsicher, absolut live und mit so viel Gefühl über ihre Boxen aus den 80er Jahren präsentiert, als würden "Mary Lou" und "Barbara Ann" für eine "neue Liebe und ein neues Leben" sorgen. Da staunte selbst Frontmann "Ted Fever" Werner Bohnert von der Kultband Catfish nicht schlecht, schwang das Tanzbein zum Beatles-Song "I Feel Fine" und war "ganz aufgeregt, ob die Silver Boys besser sind als wir".