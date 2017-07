Alle Bauplätze innerhalb eines halben Jahres verkauft

Rastatt

Stadt baut Flüchtlingsheim Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt geht den nächsten Schritt, um ausreichend Wohnraum für Asylsuchende zu schaffen. Mit dem symbolischen Spatenstich fiel am Montag der Startschuss für den Bau eines Flüchtlingsheims in der Weiherstraße in Niederbühl (Foto: ema) » Weitersagen (ema) - Die Stadt Rastatt geht den nächsten Schritt, um ausreichend Wohnraum für Asylsuchende zu schaffen. Mit dem symbolischen Spatenstich fiel am Montag der Startschuss für den Bau eines Flüchtlingsheims in der Weiherstraße in Niederbühl (Foto: ema) » - Mehr

Ottersweier

Spatenstich für Kiga-Anbau Ottersweier (red) - Den Spatenstich für die Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Michael in Ottersweier legten ungewöhnlich junge "Bauarbeiter": Mit Begeisterung warf eine Gruppe von Kindern die Erde mit kleinen Spaten wild in die Luft (Foto: Gemeinde). » Weitersagen (red) - Den Spatenstich für die Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Michael in Ottersweier legten ungewöhnlich junge "Bauarbeiter": Mit Begeisterung warf eine Gruppe von Kindern die Erde mit kleinen Spaten wild in die Luft (Foto: Gemeinde). » - Mehr