Mit freiwilligen "Überstunden" Chancen verbessern Bühl (wv) - Der zusätzlichen Bildungsförderung in kleinen Lerngruppen widmen sich seit nun sieben Jahren zwei zivilgesellschaftliche Vereinigungen in Projekten an der Bühler Aloys-Schreiber-Schule (ASS): Der Rotary Club Baden-Baden finanziert aus Spendengeldern Zusatzunterricht für Schüler der neunten Klasse, der Verein Star Care Baden tut dies ebenso für verschiedene Lerngruppen anderer Klassen. In der ASS-Abschlussfeier überreichten Thomas Gallenschütz, Präsident des Rotary Clubs Baden-Baden, und dessen Schulprojekt-Koordinator Helmut Adam das Abschlusszertifikat an sieben Schülerinnen und vier Schüler. Im Einzelnen waren dies: Angelika Bernhart, Gamze Cohantimur, Emre Mustafa Güney, Gjeneta Hocaku, Julia Oksengert und Martina Töckelt (alle aus Bühl), Janis Kraus (Kappelwindeck), Mercedes Papp (Eisental), Marvin Hautz und Philine Stock (Vimbuch) sowie Paul Reiner (Hatzenweier). Konrektor Markus Kraus, seitens der ASS für diesen Förderunterricht zuständig, erläuterte Projektdetails: Rotary Club und Star Care unterstützen damit die persönliche Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen, um diesen bessere Chancen für weiterführende Schulen und Beruf zu ermöglichen. Von Lerngruppenleitern werde Zusatzunterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch erteilt, der für die Schüler und deren Eltern kostenfrei ist. Die Schüler leisten ihn auf freiwilliger Basis ab, schließen aber mit Rotary Club beziehungsweise Star Care einen Fördervertrag, in dem sie sich verpflichten, regelmäßig, pünktlich und aktiv am Unterricht teilzunehmen. Bis zu zwei Stunden pro Woche werden zusätzlich angeboten. Kraus zog Jahresbilanz: Insgesamt 40 Schüler haben den Fördervertrag erfüllt. 29 aus den Lerngruppen fünf bis acht erhalten von Star Care eine Teilnahmebescheinigung sowie elf der Lerngruppe neun vom Rotary Club ein Abschlusszertifikat, das sie ihrem Bildungspass beifügen können. Kraus würdigte den intensiven Einsatz von Sabine Höll, Karin Wloka, Eric Henri, Sandra Dresel-Kunkel und Angelika Bandenburg als Lerngruppenleitern. Star Care Baden war in der Abschlussfeier mit Vorsitzendem Waldemar Epple und dessen Schulprojektleiter Hubert Jehnes vertreten. Der gemeinnützige Verein ist eine Gründung von Mitarbeitern und Führungskräften der Mercedes-Benz-Werke Gaggenau und Rastatt. Jehnes erläuterte: Leit-Motto von Star Care Baden sei "Wir helfen Kindern". Zum sozialen Engagement gehörten Projekte an mehreren Schulen der Region. Die Aloys-Schreiber-Schule sei, einschließlich der Unterstützung durch den Rotary Club, die am stärksten geförderte, so Jehnes.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Abiturienten haben Mission erfüllt Bühl (wv) - Es wimmelte nur so von "Agenten" im Bürgerhaus Neuer Markt: Unter dem Motto "ABI 0017 - Mission erfüllt, frag niemals wie!" feierte das Wirtschaftsgymnasium Bühl am Freitag den Erfolg seiner 53 Reifegeprüften. Jannis Stockhoff schaffte den Traumschnitt 1,0 (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Es wimmelte nur so von "Agenten" im Bürgerhaus Neuer Markt: Unter dem Motto "ABI 0017 - Mission erfüllt, frag niemals wie!" feierte das Wirtschaftsgymnasium Bühl am Freitag den Erfolg seiner 53 Reifegeprüften. Jannis Stockhoff schaffte den Traumschnitt 1,0 (Foto: wv). » - Mehr