Nichts zu verlieren, nur zu gewinnen Bühl (gero) - Bürgermeister Wolfgang Jokerst spricht von einer "einmaligen Chance", aber auch von einem "Spagat". Es geht um eine weitere Form der Bürgerbeteiligung. Und diese hat einen Namen: "Quartier 22020 - Gemeinsam. Gestalten." Ausgeschrieben hat den Wettbewerb das Landessozialministerium. Gesucht werden Ideen und Impulse für eine alters-, generationengerechte und lebenswerte Stadt. Und die Arbeit soll nicht umsonst sein. Insgesamt wird ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro ausgelobt. Pro Preisträger werden maximal 100 000 Euro ausgeschüttet. Das Geld steht den Kommunen zur freien Verfügung und wird noch Ende des Jahres ausbezahlt. Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Sabrina Braun, erläuterte dem Gemeinderat die Modalitäten und Spezifika des Wettbewerbs. Die Kommunen als "Motor im Sozialraum" seien die "aktiven Gestalter der Quartiersentwicklung". Zwingende inhaltliche Bestandteile des Wettbewerbs sind "Pflege und Unterstützung im Alter" sowie "Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Bürgerbeteiligung". Braun geht davon aus, dass der Wettbewerb in Kombination mit dem Prozess "Stadt Bühl 2025" und "Campus Bühl" als "gesamtstädtische Strategie" ein fachübergreifender Impulsgeber für eine zukunftsfähige Stadt werden kann. Dienlich auf diesem Weg seien begleitende Partner mit "gewinnbringenden Elementen" wie der Lebenshilfe, dem DRK-Kreisverband, Caritasverband oder örtlichen Kirchengemeinden. Eingang in den Wettbewerb werden auch das angedachte Jugendcafé und ein Mehrgenerationenhaus im Kifaz-Gebäude finden. "Wir wollen damit die Entwicklung des Campus-Konzepts unterstützen", betonte Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Er sah die "einmalige Chance, mehr Bürgerbeteiligung zu wagen". Und wenn die Stadt tatsächlich mit einem Geldpreis bedacht würde, "dann werden wir nicht Nein sagen". Lutz Jäckel (FDP) sah aufgrund der vielen Bündnisse und Verpflichtungen, die die Stadt speziell in Sachen Umwelt- und Klimaschutz bereits eingegangen sei, die Gefahr, dass sich die Verwaltung personell übernehmen könnte. "Haben wir überhaupt die nötige Power?", fragte er. Jokerst räumte ein, dass die Bürger schon "sehr oft" um ein persönliches Engagement aufgerufen worden seien. Er sprach von einem "Spagat". Er geht jedoch davon aus, dass im Rathaus keine Mehrarbeit generiert werde. Peter Hirn (SPD) sieht einen Prozess angestoßen, der "breit und dick gebohrt werden muss". Die Verwaltung sei hierfür "effektiv und schlagkräftig" aufgestellt. Und die Bürgerbeteiligung in der Stadt funktioniere gut. Als Beleg führte er Aktivitäten in Altschweier und Weitenung an. Auch Daniel Fritz (CDU) riet zur Teilnahme: "Wir haben nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Wir wären blöd, wenn wir nicht mitmachen würden." An die Adresse der Stadtspitze gerichtet, meinte er: "Ich hoffe, dass das bürgerschaftliche Engagement in den Stadtteilen nicht vergessen wird." Wolfgang Jokerst gab Entwarnung: "Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen." Margret Burget-Behm (CDU) befürwortete Vorstellungen jedweder Art auf dem Weg zu einer "modernen Gesellschaft" und für Projekte für Menschen, "die nichts ins Altersheim wollen", zumal ab 2030 die Anzahl an "Hochbetagten" rapide zunehme. Karl Ehinger (FW) sah in dem Ideenwettbewerb einen Beitrag zur "Integration von Zugezogenen". Er forderte zugleich: "Auch die Stadtteile müssen angemessen berücksichtigt werden." Barbara Becker (SPD) empfahl, die "Kräfte zu bündeln" statt sich zu "verzetteln". Walter Seifermann (GAL) erkannte "ein Konzept für die Zukunft", das geeignet sei, den Zusammenhalt unter den Bürgern weiter zu stärken - unabhängig davon, ob dabei ein Preisgeld herausspringe.

