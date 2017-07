Ortsvorsteher im Tor kein Elfmetertöter Rheinmünster (iru) - Ganz im Zeichen des sportlichen Neubeginns nach dem Abstieg aus der Kreisliga A stand das Sportfest des FV Söllingen. Gegen den zwei Klassen höher spielenden VfB Unzhurst gab es für die neuformierte SG Stollhofen/Söllingen im Finale des Sportfestturniers eine 2:5-Niederlage. Weitere Höhepunkte waren das Straßenturnier und ein Kräftemessen örtlicher Vereine und Firmen im Elfmeterschießen. Sehr zufrieden mit dem Besuch über die drei Festtage war der Vorsitzende des Söllinger Traditionsvereins, Jürgen Ernst. Abgesehen vom späten Freitagabend, als kräftige Regengüsse die Besucher zur Flucht in die Rheingoldhalle zwangen, habe ausgesprochen gutes Festwetter zahlreiche Gäste auf die Sportanlage gelockt, betonte Ernst. Einen Favoritensieg gab es beim siebten Straßenturnier. Bereits zum vierten Mal sicherte sich die Auswahl der Poststraße den unter den Söllinger Fußballern heiß begehrten Cup. Im hart umkämpften Finale gegen die Vertretung des Neubaugebiets "In der Lach" mussten die erfolgsverwöhnten Kicker lange warten, bis der erneute Titelgewinn feststand. Nach dem Führungstreffer durch Mikael Badije schien alles nach Plan zu laufen. Noah Schlageter, der mit insgesamt sechs Treffern erfolgreichster Torschützen des Turniers war, glich nach einer deutlichen Leistungssteigerung seines Teams zum 1:1 aus. Erst in der Schlussminute gelang Steffen Ernst für die Poststraße der vielumjubelte 2:1-Siegtreffer. Auf den dritten Platz kam die Rheinstraße nach einem 5:4-Sieg im Strafstoßschießen gegen die Wacholderstraße/Schwarzwasser. Manuel Gartner, der Organisator des örtlichen Wettstreits um die besten Fußballer im Ort, zeichnete Patrick Birnesser als besten Torhüter aus. Ein Publikumsmagnet war die Dorfmeisterschaft im Elfmeterschießen. In der Vorrunde trennte sich schnell die Spreu vom Weizen. Ehemalige Fußballer oder zumindest sportliche Schützen hatten dabei einen klaren Wettbewerbsvorteil. "Politik kann ich besser als Elfmeter töten", gab Söllingens Ortsvorsteher Franz Leonhard, der als Torhüter nicht allzu viele Treffer verhindern konnte, unumwunden zu. Seine Ortschaftsratskollegen mühten sich zwar ums Weiterkommen, es reichte jedoch nicht. Am Ende war die Betriebssportgemeinschaft der im Baden-Airpark ansässigen Firma Dischinger nicht zu schlagen. Im spannenden Finale verwies sie den Tennisclub auf den zweiten Platz. Dritter wurde die BSG Kronimus. Sportliches Highlight war das Blitzturnier mit Mannschaften aus allen drei Spielklassen des Bezirks. In den Vorrundenbegegnungen bezwangen die SG Stollhofen/Söllingen den FV Ötigheim und der VfB Unzhurst den SV Mösbach deutlich. Im Endspiel hatte sich die Elf des Gastgebers gegen den Bezirksligisten aus Unzhurst viel vorgenommen, musste aber die reifere Spielanlage und die Zielstrebigkeit des Gegners vor dem Tor neidlos anerkennen. Beim Zwischenstand von 0:5 war die Partie längst gelaufen. Vor dem Schlusspfiff betrieben Jörger und Galler für die SG noch etwas Ergebniskosmetik. Trotz der Schlappe war SG-Trainer Benni Ernst mit seiner Truppe zufrieden. "Ich habe diese Spiele genutzt, um den einen oder anderen auf verschiedenen Positionen zu testen und Taktisches auszuprobieren", sagte der neue Coach. Ein solches Turnier könne kein Gradmesser für die anstehende Runde sein, weil auch die anderen Teams noch in der Testphase seien, ergänzte er. Verbesserungspotenzial sah Ernst bei der Flexibilität im Offensivspiel und das Verhalten bei Standards.

