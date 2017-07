"Der Diesel wird noch viel besser werden"

Bühl - Franz Friedmann rußt es gewaltig: Über zwei Monate lang versuchte er, sein privates Dieselfahrzeug, ein 5er-BMW aus dem Jahr 2005, in verschiedenen Internetportalen zu verkaufen - ohne Erfolg. "Niemand hat sich bei mir gemeldet", sagt der Bühler. Erst als er seinen Wunschpreis um 3000 Euro nach unten korrigierte, bekam er den Wagen los.

Der Diesel, einst als umweltschonende, weil langlebige und spritsparende Antriebstechnologie gepriesen, steckt in der Krise. Meldungen über gefälschte Abgaswerte und drohende Fahrverbote verheißen nichts Gutes und lassen die Käufer nachdenklich werden. Ob, und wenn ja, wie sich die Absatzzahlen dadurch verändert haben und wie die Zukunftsperspektiven des Diesels sind, darüber gibt eine Umfrage bei Bühler Autohäusern Aufschluss.

Im Autohaus Grethel ist Marc Himmel für den Verkauf von Neufahrzeugen verantwortlich. Dort werden die Marken Ford, Volvo und Citroën vertrieben. "Die Verunsicherung ist den Kunden anzumerken. Viele potenzielle oder alteingesessene Diesel-Käufer haben Angst vor dem, was eventuell auf sie zukommen könnte", sagt Himmel. Spielte bei den Ford-Modellen Fiesta und Focus der Diesel ohnehin keine große Rolle, so geht der Absatz bei den "typischen" Diesel-Modellen wie dem Kuga, S-Max, Galaxy oder Mondeo zurück. Zwar ist es nicht so, dass der Dieselabsatz ins Bodenlose stürze, sagt Himmel, eine Stagnation sei aber zu spüren. Benzinmotoren werden jetzt auch bei den größeren Fahrzeugen vermehrt nachgefragt, was derzeit gar zu einem Produktionsengpass führt. Bei der Marke Volvo wurden in der Vergangenheit fast ausschließlich dieselgetriebene Fahrzeuge verkauft, was sich durch die "Dieselaffäre" geändert hat. Volvo hat jüngst gar verkündet, keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln zu wollen. "Volvos sind klassische Flottenfahrzeuge, sprich Firmenwagen", erklärt Himmel. "Hier wird der Diesel nach wie vor eine Rolle spielen; zumindest so lange, wie die Schweden ihn noch bauen." Bei Citroën spielten Dieselmotoren bislang nie eine große Rolle. "Und wer einen Diesel der Euronorm 6 besitzt, der hat ohnehin keine Probleme", so Himmel. "Noch nicht. Doch dann kommt die Euro 7- oder die Euro 8-Norm und die ,alten' Modelle werden wieder verdammt", entgegnet Günther Rube vom Autohaus Gerstenmaier. "Der Diesel wird aber immer seine Berechtigung haben", sagt der Fachmann. Doch auch bei den Marken Skoda und Seat ist die Verunsicherung der Käufer zu spüren. Allerdings nennt Rube den Rückgang der Verkaufszahlen "nicht dramatisch". Dass ein Benzinmotor derzeit eher nachgefragt wird, kann auch mit der Verbesserung dieser Antriebsart zusammenhängen, meint Rube. "Benziner haben beim Drehmoment aufgeholt und kommen jetzt ebenfalls schon von unten heraus sehr gut, und auch der Spritverbrauch ist deutlich zurückgegangen." Alles Argumente, die dem Käufer auch ohne den Diesel-Abgas-Skandal die Entscheidung erschweren. Gottfried Waßmer, Geschäftsführer im Audi-Autohaus Friedmann in Bühl, sieht den Diesel immer noch als unangefochtene Nummer eins in Sachen Effizienz und Technologie. "Der Diesel wird in den kommenden Jahren noch viel besser werden", versichert der Experte. Ebenso wie Joachim Friedmann, Inhaber des gleichnamigen Autohauses, ist Waßmer enttäuscht von der Denunzierung des Dieselmotors. Friedmann sagt dazu: "Der Dieselantrieb ist deutsche Ingenieurskunst, um die uns andere beneiden. Es ist an der Zeit, eine Kampagne ,Pro Diesel' zu starten und mit den unsäglichen, weil durch nichts zu rechtfertigenden, Diskussionen um Fahrverbote und ähnlichen Dingen aufzuhören." Während es der Meinung aller Markenvertreter nach im gewerblichen Bereich keine Alternative zum Dieselmotor gibt, sind private Käufer zurückhaltender. Eine halbe Stunde mehr Zeitaufwand bei der Beratung, veranschlagt Friedmann, "um den Kunden die Unsicherheit beim Dieselverkauf zu nehmen". Michael Mauerhoff, Inhaber des gleichnamigen Bühler Opel-Autohauses, bezeichnet den Rückgang der Verkaufszahlen im Privatkundensektor gar als "dramatisch". Das bestätigt auch Ruben Schäfer, Geschäftsführer der Innung des Kraftfahrzeug-Gewerbes Baden-Baden/Bühl/Rastatt: "Wir können längere Standzeiten bei gebrauchten Dieselfahrzeugen registrieren." Davon kann Franz Friedmann bekanntermaßen ein garstig Lied singen.