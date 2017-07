Lindenbrunnenfest bleibt Publikumsmagnet Bühl (hes) - Das Lindenbrunnenfest in der "Kernstadtperle" Alt-Hänferdorf erwies sich auch bei der 29. Auflage als ein Publikumsmagnet für alle Generationen. Bei idealem Festwetter auf dem Brunnenplatz inmitten der Fachwerk-Idylle von Bühls ältestem Stadtteil feierten die Hänferdörfler mit Gästen das beliebte Highlight. Unterstützt von einer großen Helferschar engagierten sich der traditionsbewusste Hänferrat und die "Jungen Wilden" mit Erfolg dafür, dass die Festbesucher sich wohlfühlten. Vorlaute Bravo-Rufe "durstiger Freibierkehlen" indes irritierten beim Fassanstich den "Hänferdorf-Altbürgermeister" Willi "Bumbes" Berdon. Die von ihm angekündigte Rekordmarke, "ein butterweicher Halbschlag", wurde knapp verfehlt. Die Hänferdorf-Galionsfigur benötigte einen immer noch profihaften "Eineinviertel-Schlag", um den goldfarbenen Messinghahn in das hölzerne Bierfass zu treiben, um sodann fröhlich zu verkünden: "Ozapft isch - wir wünschen uns ein ideales Festwetter!" Wenig später bereits füllte sich das buntgeschmückte Festzelt und auch die Freiluftsitzplätze waren von Gästen belegt. Die Post ging ab und der Bär steppte, als die badische Partyband, das Showsextett Park&Ride, mit ihrem versierten, mehrsprachig agierenden Leadsänger Norbert Priestaff sowie Leadsängerin Jasmin ein Stimmungsfass aufmachte. Von Evergreens, Oldies bis hin zu aktuellen Charts zauberten die Gesangs- und Instrumentalsolisten unter Ur-Hänferdörfler, Band-Leader und Moderator Jürgen Leukel fetzige Stimmung und animierten ein begeistertes Publikum zum Mitsingen, rhythmischen Klatschen oder Tanzen. "804 Zentimeter", so lautete beim spannenden Rate-Quiz die magische Zahl, bei der es galt, anhand eines großformatigen Fotos vom siebenköpfigen Hänferrat mit drei weiblichen und vier männlichen Mitgliedern den addierten Zentimeter-Brustumfang des Gremiums zu erraten. 30 Quiz-Teilnehmer mit dem besten Rate-Ergebnis wurden von den Hänferräten Renate Rinschler und Rüdiger Schmitt mit attraktiven Preisen belohnt. Durch Namensnennung wurde vorab allen Tombola-Spendern gedankt. Gewinner des Hauptpreises, ein Familientag im Europa-Park Rust, war Linus Seifried aus Bühl. Umlagert war am Samstag die in buntem Licht erstrahlende Brunnen-Bar mit charmanten Hänferdorf-Girls und smartem Hänferdorf-Boy. Ein zünftiger Frühschoppen eröffnete den Festsonntag. Einen Besucheransturm und "volles Haus" verzeichneten die Festverantwortlichen zur Mittagszeit, als der "Sauerbraten Hänferdörflerin-Art" serviert wurde. Der Nachmittag endete mit einem gemütlichen Kaffee-Plausch. Der Dank von Renate Rinschler und Rüdiger Schmitt beim Helferhock am späten Nachmittag galt allen Helfern für den ausgezeichneten Teamgeist sowie das vorbildliche, vielstündige Engagement. Der Großteil aus dem Festerlös dient wie jedes Jahr der Finanzierung für die Teilnahme an Bühler Fastnachts- oder Zwetschgenfestumzügen sowie weitere Gemeinnützigkeiten.

