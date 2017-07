Seniorenzentrum bleibt Sorgenkind Bühlertal (eh) - Die gute Konjunktur bescherte für den Kernhaushalt einen guten Jahresabschluss 2016. Kämmerin Bettina Kist sprach von einem "soliden Jahr". Angesichts zahlreicher Investitionen konnte auch noch die allgemeine Rücklage erhöht werden. Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum bleibt ein Sorgenkind. Der Gemeinderat will nun dessen Sparten näher unter die Lupe nehmen. War der Jahresabschluss für das Seniorenzentrum in den vergangenen Jahren vom Klinikum Mittelbaden erstellt worden, so wurde dies 2016 erstmals von Bettina Kist und Heimleiterin Sabine Ganter-Meier übernommen. Die Vereinheitlichung und Vernetzung der gemeindeeigenen Software hatte dies ermöglicht. Kist informierte, dass man nun die drei Sparten des Eigenbetriebs, ambulanter Dienst, stationäre Pflege und betreutes Wohnen, separat genau aufgeschlüsselt habe. Dabei habe man einige überraschende Erkenntnisse erhalten. Der Jahresverlust beträgt 29150 Euro. Auf den ambulanten Dienst entfallen 43459 Euro, auf das betreute Wohnen 38 365 Euro, während die stationäre Pflege einen Gewinn von 52673 Euro ausweist. Das Plus im stationären Bereich rühre auch daher, dass man Rücklagen für Altersteilzeit zu hoch angesetzt habe, die nun aufgelöst worden seien, so Kist. Das Defizit beim betreuten Wohnen liege klar auf der Hand. Die Betreuungskostenpauschale liege mit monatlich 60 Euro weit unter der vergleichbarer Häuser. Die Kämmerin schlug eine Anhebung auf 90 Euro vor in zwei Schritten. Dies ergäbe Mehreinnahmen von jährlich 9000 Euro ab 2019. Ein Rückgang der Behandlungsfälle sei ursächlich für Verluste beim ambulanten Dienst, so Ganter-Meier. Die Konkurrenz sei groß. Für den ambulanten Dienst des Seniorenzentrums gebe es nur einen Versorgungsvertrag für die Gebiete Bühlertal, Neusatz und Altschweier. Es sei zu überlegen, ob man in Zukunft überhaupt noch Dienste außerhalb des Hauses anbieten wolle. Sie wies auf die Möglichkeit hin, für das Seniorenzentrum einen Gesamtversorgungsvertrag abzuschließen. In jedem Fall wären Änderungen im personellen Bereich nötig. Da wolle man mit Bedacht an die Sache gehen, so Ganter-Meier. Bei personellen Engpässen im stationären Bereich habe man auch schon Personal des ambulanten Dienstes eingesetzt. Bezüglich der Landesheimbauverordnung wolle man über 2021 hinaus eine Verlängerung der Übergangsfristen erreichen, so Bürgermeister Hans-Peter Braun. Er kündigte an, dass sich der Gemeinderat nach der Sommerpause mit dem Seniorenzentrum befassen werde. "Wir wissen jetzt, wo wir den Hebel ansetzen müssen", meinte Peter Ganter (SPD). Eberhard Gschwender (FBV) mahnte an, dass man auch über betriebswirtschaftliche und unternehmerische Ziele sprechen müsse. Beim betreuten Wohnen dürfe es keine Verluste geben, so Franz Tilgner (CDU). Matthias Seebacher (CDU) wies darauf hin, dass bei ambulanten Dienstleistungen auch Kooperationen mit der Caritas und den Sozialstationen denkbar seien. Ende 2016 beträgt der Verlustvortrag des Seniorenzentrums rund 840000 Euro. Der Gemeinderat stimmte zu, der Kapitalrücklage des Seniorenzentrums weitere 200 000 Euro zuzuführen, um die Verlustvorträge zu mindern. Im Gegenzug soll ein 2013 gewährtes Trägerdarlehen über 300000 Euro wieder zurückgezahlt werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass nächstes Jahr weitere 100000 Euro zugeführt werden sollen. Für den Kernhaushalt müsse angesichts anstehender Sanierungen und laufender Investitionen die Haushaltskonsolidierung weiter hohe Priorität haben, so Kist. Neben Straßen- und Kanalnetz wies sie auf die Obertäler Schule und das Freibad hin. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke weist 2016 einen Gewinn von 130 351 Euro aus, so dass es keinen Verlustvortrag mehr gibt. Dies resultiere aus einem höheren Wasserverkauf und Mehreinnahmen infolge der Gebührenanpassung. Anstelle von Gebührensenkungen plädierte die Kämmerin dafür, weiter in das Leitungsnetz zu investieren.

