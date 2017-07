Weitenunger wollen baden gehen

Von Heiko Borscheid Bühl - In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigte sich der Ortschaftsrat Weitenung nochmals mit der möglichen Einrichtung einer Badestelle am örtlichen Baggersee. Einstimmig sprachen sich die Räte unter der Sitzungsleitung von Ortsvorsteher Daniel Fritz dafür aus, die Stadtverwaltung Bühl damit zu beauftragen, die Einrichtung einer geeigneten Badestelle zu überprüfen. Das sei der Wunsch vieler Weitenunger Bürger. In der Beschlussvorlage heißt es unter anderem: "Der Ortschaftsrat ist grundsätzlich dafür, die Einrichtung einer Badestelle nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zu ermöglichen und beauftragt die Verwaltung, die dafür notwendigen Abstimmungen mit dem Pächter, den zu beteiligenden Fachbehörden, dem Angelsportverein sowie die sonstigen erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen." Im Vorfeld gab es diesbezüglich Gespräche zwischen der Weitenunger Ortsverwaltung und dem Angelsportverein. Dabei wurde deutlich, dass die Angler den nördlichen Teil des Sees bevorzugen, während eine Begehung des Ortschaftsrates ergab, dass eine Badestelle nur am Südostufer, also westlich des Rasenplatzes des SV Weitenung, infrage käme. Damit würden sich Schwimmer und Angler aus dem Weg gehen. Allerdings ist das nördliche Ufer derzeit gesperrt. Der Ortschaftsrat plädierte dafür, diesen Bereich für den Angelsportverein freizugeben. Fritz erwähnte in der Sitzung, dass sich viele Bürger bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Badestelle mit einbringen wollen und ergänzte: "Es muss doch möglich sein, in diesem wunderschönen Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür legal schwimmen zu können." Denn, das wurde in der Weitenunger Sitzung ebenfalls deutlich hervorgehoben: Das Schwimmen im Baggersee war schon immer verboten - es wurde lediglich geduldet. Doch nach einem tragischen Unglück in Offenburg-Waltersweier, bei dem 2014 ein 13-jähriger Junge bei einem Uferabbruch ums Leben kam und daraufhin die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen einen Angestellten der Stadtverwaltung erließ, wurde man in Bühl hellhörig. Seitdem wird das Badeverbot am beliebten Weitenunger Baggersee mit Zäunen und Kontrollen verschärft durchgesetzt. Das soll sich nach Wunsch der Weitenunger Räte wieder ändern, was Birgit Lorenz (FW) untermauerte. "Wir haben ein gutes Miteinander im Ort. Jeder sollte etwas von diesem schönen See haben." Dem pflichtete Peter Huber (CDU) bei: "Das Bürgerengagement muss belohnt werden."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

Nachwuchstalente in Sinzheim Sinzheim (moe) - Nachwuchskicker aus Karlsruhe, Freiburg, Offenburg, Stuttgart, Sandhausen und Walldorf schwitzen am Wochenende im Stadion des SV Sinzheim. Dort findet zum zwölften Mal der Sommercup statt - eines der renommiertesten Jugendturniere der Region (Foto: toto). » Weitersagen (moe) - Nachwuchskicker aus Karlsruhe, Freiburg, Offenburg, Stuttgart, Sandhausen und Walldorf schwitzen am Wochenende im Stadion des SV Sinzheim. Dort findet zum zwölften Mal der Sommercup statt - eines der renommiertesten Jugendturniere der Region (Foto: toto). » - Mehr Bühl

Gutachten zur Badestelle Bühl (ar) - Rund 50 Bürger ließen sich darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, im Weitenunger Baggersee baden zu können. Stadt und Ortschaftsrat hatten sich Professor Dr. Carsten Sonnenberg von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zur Seite geholt (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Rund 50 Bürger ließen sich darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, im Weitenunger Baggersee baden zu können. Stadt und Ortschaftsrat hatten sich Professor Dr. Carsten Sonnenberg von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zur Seite geholt (Foto: ar). » - Mehr