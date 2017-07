Anreize für Nachhaltigkeit schaffen

Bereits zum fünften Mal hatte Bayer CropScience GmbH, eine Division innerhalb des Konzerns Bayer AG, am Dienstag Vertreter aus Politik, der Imkerschaft, der Landwirtschaft sowie von Verbänden und Behörden zu einem Gespräch über "Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft" eingeladen. Anlass zu diesem Gespräch, das man inzwischen schon traditionell nennen könnte, wie der Firmensprecher Heinz Breuer erklärte, war die aktuelle Berichterstattung über die Fortschreibung eines Projekts.

Seit sieben Jahren unterstützt Bayer mit dem Projekt "Ökologische Aufwertung in Ackerfluren in der Oberrheinebene" zwei landwirtschaftliche Betriebe mit intensiver Ackernutzung als Partner. Einer der beiden ist der "Birkenhof" von Reiner Graf in Schwarzach. Graf hat jeweils zwei 50 Hektar große Versuchsflächen zur Verfügung gestellt. Eine dient als Kontrollgebiet und wird wie bisher bearbeitet, in der anderen werden Flurstreifen mit Blühmischungen eingesät und Nisthilfen für Wildbienen in Form von Erdwällen angelegt. Zusammen mit dem Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in Bühl und dem Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab) werden seit 2010 jährlich an mehreren Terminen von Mai bis August Beobachtungen und Netzfänge von Wildbienen und Schmetterlingen durchgeführt.

Wie Arno Schanowski (INL) und Dr. Rainer Oppermann (ifab) in ihrer Dokumentation belegen können, funktioniert diese Maßnahme. Bei der Anzahl sowie der Artenvielfalt von Wildbienen und Schmetterlingen ist eine signifikante Zunahme. Es ist aber auch nachgewiesen, dass es unter den Insekten viele Spezialisten gibt und daher die Blühmischungen entsprechend fachmännisch zusammengestellt werden müssen.

Bei den eingearbeiteten Brachflächen für die Neuansiedlung von Feldlerchen konnten noch keine Ergebnisse präsentiert werden.

Allerdings müsse den Landwirten, die "auch Unternehmer sind und ihre Familien ernähren müssen", entsprechende Anreize für das nachhaltige Wirtschaften gewährt werden. Nur die Ausweitung von Brachflächen zu unterstützen, die dann mit Dornenhecken zuwachsen, sei nicht zielführend, betonte der Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Karl Silberer.

Bei einer Feldbegehung mit Nicolaus Graf, der in Hohenheim Landwirtschaft studiert, und unter der Leitung von Arno Schanowski hatten die Teilnehmer danach Gelegenheit, einige Versuchsflächen in Augenschein zu nehmen.