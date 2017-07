Das Gespür für Thermik schärfen

"Ich habe mich auf die Sparte der Segelflugmodelle spezialisiert", erklärte Veranstalter und Seminarleiter Frank Schwartz. Ein sehr großer Anteil der Modellpiloten bevorzuge die lautlosen Segler. Für sie bestehe der technische Reiz darin, das Modell für die jeweils gestellte Flugaufgabe zu optimieren. "Fliegerisch gilt es die Aufwinde, bekannt als Thermik, zu finden und zu nutzen", so Schwartz weiter.

So gab es im theoretischen Teil ausführliche Informationen darüber, was Thermik ist und wie sie entsteht. Zentraler Punkt waren jedoch die Ausführungen darüber, wie die Piloten die an sich unsichtbare Thermik erkennen und sie mit ihren Segelflugmodellen ohne Motorunterstützung für einen langen Flug nutzen können.

Der Seminarleiter und die Teilnehmer diskutierten außerdem ausführlich über die optimalen Einstellungen der Fluggeräte. Für den praktischen Teil hatte Schwartz Inhaber namhafter Modellbaufirmen und hochkarätige Toppiloten der Szene zur Unterstützung nach Moos eingeladen. Die Europa- und Weltmeister coachten die Piloten bei ihren Flügen, um ihre Wahrnehmung der Aufwinde zu schärfen, damit sie diese effizient nutzen können.

Alles in allem waren die Teilnehmer laut einer Mitteilung des Vereins sehr zufrieden. Schließlich hatten sie teilweise sehr weite Anfahrten auf sich genommen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sie kamen unter anderem aus Berlin, Essen, Stuttgart, München, dem bayrischen Wald und dem Allgäu. Das passende Wetter unterstützte den Erfolg der Veranstaltung. Ebenfalls begeistert waren die Teilnehmer vom Gelände und der Aussicht auf den Schwarzwald. "Gerne würde ich weitere Veranstaltungen bei Bühl durchführen", zog Schwartz ebenfalls eine positive Bilanz, der solche Seminare an mehreren Orten in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz durchführt. Er betonte: "Das Mooser Gelände ist ideal. Die Bühler Modellflieger sind gastfreundlich, Infrastruktur und Unterkunftsmöglichkeiten passen sehr gut."