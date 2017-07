Anmeldezahlen liegen "im grünen Bereich"

So erfreuten sich an der Maria-Victoria-Schule (MVS) die Randzeitenbetreuung der verlässlichen Grundschule, die Hausaufgabenbetreuung der Grundschüler und Werkrealschüler sowie die Möglichkeit, ein Mittagessen in der Schule einzunehmen, einer wachsenden Beliebtheit. Seit 2013 habe sich die Anzahl der "Mittag-Esser" in der MVS verdoppelt. Wie Bürgermeister Jürgen Pfetzer berichtete, gingen derzeit im Schnitt 115 Essen pro Woche über die Theke. Er ergänzte: "Es ist nicht kostendeckend, wir subventionieren jedes Mittagessen." Seit Oktober 2016 gebe es an der Grundschule in Unzhurst eine Hausaufgabenbetreuung für zwölf Schüler. Momentan bestehe auch ein Defizit hinsichtlich der Kosten des integrativen Ferienprogramms der Gemeinde Ottersweier, das in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern in den Oster-, Pfingst- und Herbstferien angeboten wird. Dabei gingen die Zahlen der angemeldeten Kinder zurück. Aktuell lagen sie in den Pfingstferien 2017 bei 17 Kindern, so dass bei dem Angebot ein Defizitbetrag von 1100 Euro zu Buche schlage. Die Verwaltung halte diese kleine Delle im Budget noch für vertretbar und wolle das qualitativ hochwertige Programm nicht dem Rotstift opfern.

Den Gemeinderäten wurden die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2017 und die Tarifstruktur der Betreuungsangebote zur Abstimmung vorgelegt. Die Anmeldezahlen für die Werkrealschule seien mit 28 Schülern für die fünfte Klasse im "grünen Bereich" und stellten eine Übergangsquote aus Klasse 4 von 23 Prozent dar. Die Mindestschülerzahl in Klasse 5 betrage 16 Schüler, die man auch in Zukunft zu erreichen hoffe, wie Seybold betonte.

Die CDU-Fraktion stimmte dem Plan nach einer entsprechenden Wortmeldung von Annette Zink-Maurath zu. Ebenso lobte Susanne Vetter (FW) die pädagogische Arbeit der Schule: "Man müsste weit gehen, um eine Schule zu finden, die so gut ausgestattet ist", meinte sie. Die Mitglieder des Gemeinderats waren sich außerdem parteiübergreifend einig, dass die Aufhebung der Schulbezirksregelung in Ottersweier förderlich für die Anmeldezahlen gewesen sei.

Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) fühlte sich beim Schulentwicklungsplan wohler als bei den Kindergarten-Statistiken, die sie als "Kaffeesatz-Leserei" titulierte. Auch Nico Paulus (Grüne) schloss sich der wertschätzenden Urteile seiner Vorredner bezüglich der schulischen Angebote an. Ein kurzes Schlaglicht fiel auch auf die Vorbereitungsklassen (VKL), die derzeit sogar nicht alphabetisierte Kinder an das Schulsystem heranführen müsse, was für die Lehrkräfte einen enormen Kraftakt bedeute.