Einsparungen bei Verbrauch und Kosten Bühlertal (eh) - Der Gesamtenergieverbrauch aller 33 gemeindeeigenen Gebäude ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 um zehn Prozent gesunken. Dies geht aus dem Energiebericht hervor, in dem alle 33 Objekte gelistet sind. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Kostenersparnis von rund 46 300 Euro. Für alle Liegenschaften fielen 2016 Energiekosten von insgesamt 421000 Euro an. Hauptkostenfaktor war der Strom mit 206 139 Euro bei einem Energieverbrauch von 902500 Kilowattstunden. Sachgebietsleiter Karsten Huber erläuterte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Entwicklung, dass sich Energieeinsparung und sinkende Strompreise nicht in gleichem Ausmaß als Kostenersparnis widerspiegeln. Der Stromverbrauch sei in den Vergleichsjahren um 15 Prozent zurückgegangen, was 167000 Kilowattstunden entspreche. Dies sei überwiegend auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung zurückzuführen, so Huber. Die Umstellung von 646 Leuchtköpfen und weiteren 122 Leuchtmitteln auf modernste LED-Technik zeige bereits im ersten Jahr eine deutliche Energieeinsparung von 156000 Kilowattstunden. Dies zeige, dass sich bei der Investition die geplante Amortisationszeit von 6,5 Jahren bestätige. Die Energieeinsparung schlage sich wegen steigender Steuern und Umlagen auf der Kostenseite allerdings nicht entsprechend nieder, erklärte Huber. Die EEG-Umlage (Abgabe nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz) trage zur Erhöhung der Stromgesamtkosten bei. Umgekehrt war die Entwicklung im Vergleichszeitraum bei den Wärmekosten. Eine Einsparung von 3,1 Prozent (74000 Kilowattstunden) steht bei sinkenden Energiepreisen eine Kostenersparnis von elf Prozent gegenüber, was rund 17000 Euro entspricht. Der fallende Rohölpreis und ein milder Winter trugen dazu bei. Huber nannte als deutlichstes Beispiel die Mittelberghalle. Ein gesunkener Wärmeverbrauch von 43 Prozent führe zu einer Kostenersparnis von 55 Prozent. Zum Thema Mittelberghalle fragte Franz Tilgner (CDU) nach, warum der dortige Wärmeverbrauch über die Jahre so starke Schwankungen aufweise. Huber erklärte dies damit, dass bisher eine genaue Verbrauchserfassung nicht möglich sei und es daher Ungenauigkeiten gebe. Peter Ganter (SPD) und Stephan Seiler (FBV) plädierten dafür, das Problem mit einem Wärmemengenzähler zu lösen. Der Wasserverbrauch der gemeindeeigenen Einrichtungen ist um 2376 Kubikmeter zurückgegangen, das entspricht neun Prozent. Huber teilte mit, dass bei den sogenannten Energieverbrauchskennwerten die örtlichen Liegenschaften gut bis sehr gut abschneiden würden. Es gebe nur bei einigen Objekten, wie der Dr.-Josef-Schofer-Schule im Obertal und dem Feuerwehrgerätehaus, kleine Abweichungen zum Mittelwert. Bei der Straßenbeleuchtung liege man mit den Einsparungen sogar über dem Zielwert. "Eine Überschreitung des Mittelwertes ist nicht gleichbedeutend mit Energieverschwendung. Bei der Gesamtbeurteilung sind immer das Alter und die Bausubstanz zu beachten", erklärte Huber. Die Gesamtenergiekosten würden 2,4 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmachen und seien damit "sehr moderat".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Stadtwerke im Fokus Baden-Baden (sre) - In den vier Baden-Badener Freibädern war in den vergangenen zwei Monaten viel los: Im Mai und Juni kamen 79 000 Besucher und damit mehr denn je. Das ist nur eine von vielen Entwicklungen bei den Stadtwerken, über die das BT einen Überblick bietet (Foto: Reith). » Weitersagen (sre) - In den vier Baden-Badener Freibädern war in den vergangenen zwei Monaten viel los: Im Mai und Juni kamen 79 000 Besucher und damit mehr denn je. Das ist nur eine von vielen Entwicklungen bei den Stadtwerken, über die das BT einen Überblick bietet (Foto: Reith). » - Mehr