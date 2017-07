Grundschüler lernen künftig unter einem Dach

Als die Gemeinde Rheinmünster vor knapp drei Jahren die Nachricht vom Staatlichen Schulamt erhielt, die Werkrealschule Söllingen müsse aufgrund der eingebrochenen Schülerzahlen geschlossen werden, war dies zunächst für alle ein Schock. Die Schulkonferenz schlug daraufhin vor, die Grundschulstandorte Schwarzach und Stollhofen im frei werdenden Gebäude in Söllingen zusammenzuführen, da dort die nötigen Kapazitäten für einen Unterricht nach den neuen Bildungsplänen vorhanden seien. Hierzu gehörten ein PC-Raum, ein Technikraum für Holz, eine Küche und Räumlichkeiten für kleinere Lerngruppen. Allerdings standen nicht alle Eltern hinter dieser Entscheidung, in Stollhofen machten sich einige per Unterschriftenliste für den Erhalt des Schulstandortes stark. Nach vielen Gesprächen stimmte der Gemeinderat aber im Juli 2015 der Fusion der Grundschulen Schwarzach und Stollhofen zu.

Der Bühler Architekt Volker Leppert erhielt den Auftrag für die Planung der Umbau- und Sanierungsarbeiten am Söllinger Schulgebäude, das 1961 erbaut worden war und Anfang der 80er Jahre einen Anbau erhalten hatte. Nach den ersten Kostenschätzungen standen 680000 Euro für die Gesamtmaßnahme im Raum, eingestellt im Haushalt wurden 700000 Euro. Ende 2016 vergab der Gemeinderat die ersten Arbeiten. In den vergangenen Wochen präsentierte sich das Schulhaus als Baustelle, in der nur die alte Turmuhr der Söllinger Kirche St. Mauritius, die dort seit 2009 ihren Platz hat, unerschütterlich dem Hämmern Stand hielt.

Wie Bauamtsleiter Konrad Reith mitteilt, wird diese Woche der Aufzug montiert, damit das Gebäude künftig barrierefrei zugänglich ist. Bereits eingebaut wurden ein Plattenlift für die kleine Treppe, außerdem eine neue Elektroinstallation, neue sanitäre Anlagen, eine moderne Medienausstattung und eine Akustikdecke. Türen und Bodenbelag wurden erneuert sowie Malerarbeiten durchgeführt. Laut Leppert sollen sämtliche Arbeiten, deren Kosten sich nun durch zusätzliche Ausstattungen auf 740000 Euro erhöht haben, in spätestens vier Wochen fertiggestellt sein, so dass am 11. September das neue Schuljahr in den frisch sanierten Räumen starten kann. Bereits in dieser Woche begann der Umzug von den Schulen in Schwarzach und Stollhofen in die schon fertigen Klassenzimmer der "Grundschule Rheinmünster", wie Schulleiterin Sabrina Ebel informierte. Geregelt wurde auch die Beförderung der Grundschüler von Hildmannsfeld, Schwarzach und Stollhofen nach Söllingen. Die Kosten für die Busfahrten übernimmt die Gemeinde Rheinmünster, die in den ersten Wochen auch eine Begleitperson mitschicken möchte. Ein Betreuungsangebot wurde erarbeitet, sogar ein Förderverein hat sich gegründet.

Während die weitere Nutzung der Stollhofener Grundschule noch nicht geklärt ist, beginnen schon jetzt kleinere Umbauarbeiten am Gebäude der ehemaligen Schwarzacher Grundschule. Dort sollen ab Mitte August vorübergehend die Kinder des Schwarzacher Kindergartens St. Rufina einziehen. In deren Gebäude starten im September die Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich ein Jahr dauern werden.