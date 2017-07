Canale Grande im Bühler Stadtgarten

Bühl - Das jüngste Event- und Marketingkind liegt nun sprichwörtlich im Brunnen: Die Absage der fünften und letzten After-Work-Party des Jahres am Mittwochabend sorgt für reichlich Misstöne. Das Gartenbauamt, ließ die Stadtverwaltung über das Netzwerk Facebook mitteilen, habe "Bedenken bezüglich des Rasens und der Bäume" geäußert. Einen Ersatztermin werde es nicht geben.

Die an der Party beteiligten Bühler Gastronomen und Sponsoren reagierten nach BT-Recherchen "fassungslos" und "stinksauer". Um 17 Uhr, als die Sause beginnen sollte, herrschte eitel Sonnenschein, und auch die Temperaturen lagen bei angenehmen 22 Grad. Die ersten Besucher trafen im Stadtgarten ein und verstanden die Welt nicht mehr. "Perfektere Bedingungen kann es nicht geben", meinte einer.

Zum Vergleich: Eine Woche zuvor brutzelte die Sommerhitze bei 35 Grad. Auch das schreckte niemanden ab, im Gegenteil: Mit über 3000 Besuchern war der Stadtgarten rappelvoll wie noch nie in der zweijährigen Party-Geschichte. Und selbst am 12. Juli, als es bis 18.45 Uhr wie aus Kübeln schüttete, bevor es aus Westen aufhellte, gab es keine Absage. Und das zu Recht. Echte After-Worker kennen kein schlechtes Wetter.

Zumal: Alle Wettermodelle hatten nach zwei Tagen Dauerregen für diesen Mittwochnachmittag einen auflockernden und trockenen Himmel vorhergesagt. Und so kam es auch. Dennoch entschied sich das Rathaus noch vor 13 Uhr für die Absage. Kurios mutet die Begründung an: Bedenken wegen der Bäume und des Rasens. Letzterer war vor Wochenfrist aufgrund der Dürre noch gelb und braun. Beim Zwetschgenfest, wenn das Kulturzelt im Stadtgarten steht, trampeln Tausende von Besuchern über den Rasen (besser Gras). Und weshalb die Bäume Schaden nehmen sollten, wenn ein DJ unterhalb des Denkmals auflegt, Menschen in Liegestühlen chillen oder sich bei Verpflegungsständen an regionalen Produkten laben oder Affentaler Weine verkosten, dürfte vielleicht für immer das Geheimnis der Verwaltung bleiben.

Seltsam auch, dass die Bühler Wirtschaftsförderin, zugleich Spiritus Rektorin der After-Work-Reihe, Corina Bergmaier, per E-Mail von dem Knock-out erfahren musste und in die Entscheidung nicht involviert war. Die Beschicker seien "sehr enttäuscht" gewesen, hat auch sie als Feedback vernommen; auch weil diese Personal und Waren vorgehalten hatten - im Glauben an die Kunst der Meteorologen. "Das Wetter hat sich an die Vorhersage gehalten und schickte wunderbaren Sonnenschein", kommentiert Sergio Corsano vom C'est la vie" gallig. Nun bleibt er erst einmal auf seinen Würstchen sitzen.

Auch Iris Werner (Il grande) hat einen dicken Hals. "Die Stadt war voller Menschen", hatte sie beobachtet, viele seien danach in ihre Bar gekommen und hätten ihren "Frust und die Verärgerung" bei ihr "ungefiltert" abgeladen. Sarkastisch merkt sie an: "Danke an die Entscheider bei der Stadt auch dafür!"

Auch Corina Bergmaier bekam einiges zu hören - über Smartphone, per Mail oder im persönlichen Gespräch: "Wie konntet Ihr nur!?", lautete der meist geäußerte Vorwurf. Dabei galt stets die Strategie: Wenn nicht gerade der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgibt, wird abgefeiert. Nun aber die kalte Dusche aus dem Rathaus.

Ärgerlich war die Absage ohne Ersatztermin auch deshalb, weil das Finale einen Höhepunkt versprach: The Pop Juniors, fünf Kids der Jugendmusikschule, zwischen elf und 13 Jahre jung, wollten sich erstmals einem größeren Publikum live präsentieren. Aktive des Komm hätten an einem Stand alkoholfreie Cocktails angeboten, der Erlös wäre dem Jugendzentrum zugeflossen.

So aber wurde aus dem Finale Grande ein Canale Grande!