Zweckverband erhöht Schlagzahl der Kontrollen

(hol) - Das Schlangestehen in Oos hat ein Ende: Zum Ferienbeginn wird die Baustellenampel, die seit fünf Monaten die Durchfahrt in Höhe Ooser Bahnhofstraße/Kuppenheimer Straße behindert, abgebaut (Foto: Holzmann). Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. » - Mehr

Varnhalt