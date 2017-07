Als Botschafter des Naturparks unterwegs Bühlertal (eh) - Erstmals war die VHS des Landkreises Rastatt Kooperationspartner des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord bei der Ausbildung zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. 27 Frauen und Männer nahmen in den vergangenen Monaten an der Qualifizierung zum Schwarzwald-Guide teil. Als Botschafter des Naturparks sollen sie Besuchern die Naturschönheit und Besonderheiten ihrer Heimat nahebringen. Die Feierstunde im Haus des Gastes, bei der die Zertifikate überreicht wurden, war eine Art "Aussendung". Der Naturpark habe seit 2002 insgesamt mehr als 300 Schwarzwald-Guides ausgebildet, sagte der Geschäftsführer des Naturparks, Karl-Heinz Dunker. Rund 80 davon seien als Führer aktiv. In den letzten Jahren habe man bewusst mit der Ausbildung pausiert, damit die Konkurrenz nicht zu groß werde und die Guides die Gelegenheit hätten, sich zu etablieren. Mit dem neuen Kurs wolle man nun gezielt im näheren Einzugsbereich der Naturpark-Geschäftsstelle in Bühlertal weitere Guides rekrutieren. Fünf Teilnehmer stammen aus Bühl, vier aus dem Murgtal, jeweils einer aus Rastatt, Lichtenau und Lauf. "Wir möchten, dass Sie erfolgreich sind und Führungen anbieten. Sie sind Botschafter des Naturparks und können andere Menschen begeistern von dem was Sie selbst begeistert", so Dunker. Wandern boome und die Guides könnten diesen Boom weiter befördern. Der Naturpark nehme für die Ausbildung und die Unterstützung der Führer eine fünfstellige Summe in die Hand, betonte Dunker den Wert des Angebots. Die Ausbildung sei qualitativ hochwertig und werde nach den Leitlinien des bundesweiten Arbeitskreises der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz durchgeführt. Die Teilnehmer hatten seit September 2016 118 Unterrichtseinheiten absolviert. Themen wie Geologie, Gewässerkunde, Obst- und Weinbau, Tier- und Pflanzenwelt, Umweltpädagogik, mehrere Exkursionen im Naturpark, Marketing und ein Erste-Hilfe-Kurs im Gelände standen auf dem Programm. "Die gute und professionelle Zusammenarbeit hat mich begeistert. Das ist eine tolle Geschichte und wir freuen uns schon auf den weiteren Kurs im September", sagte VHS-Leiterin Cornelia Casper. Es habe mit mehr als 100 Bewerbern eine sehr hohe Nachfrage gegeben. Dunker betonte, dass der Naturpark die neuen Guides unterstützen werde. Daran knüpfte Monika Krämer an, die die Marketingmaßnahmen für die Naturführer koordiniert. Sie riet ihnen, selbst aktiv zu werden und sich bei den jeweiligen Touristbüros vorzustellen und zunächst kostenlose Angebote zu unterbreiten, um sich bekannt zu machen. Es gebe ein eigenes Internetportal, auf dem jeder Guide seine Touren veröffentlichen könne. Krämer informierte über den nötigen Kooperationsvertrag und die verpflichtenden Fortbildungen. Von jedem Guide erwarte sie, dass im kommenden Jahr zwei oder drei Touren angeboten würden. Sie mahnte: "Bieten Sie nur an, was Sie tatsächlich auch umsetzen können. Sonst sind die Leute verärgert." Der Naturpark unterstütze außerdem mit Treffen zum Erfahrungsaustausch und dem Angebot "kollegialer Beratung". Vonseiten der Teilnehmer berichteten Petra Jung und Gerald Schwarz darüber, was sie während der Ausbildung erlebten und was sie beeindruckt hat. Aus den Reihen der Dozenten hielt Andreas Megerle einen Rückblick und verpackte humorvolle Anspielungen auf die gruppendynamischen Prozesse.

