Kultfest für den Gaumen

Bühl (wv) - Das Goldgelb der Speckeier und das Grün des bekrönenden Schnittlauchs hätten am Donnerstagabend als "Nationalfarben" Oberbruchs gelten können, obwohl dessen Wappen einen silbernen Schlüssel im blauen Feld zeigt: Viele Hunderte Gäste huldigten schmausend beim 21. Speckeierhock auf dem Bürgersaal-Platz und im Festzelt dem leckeren Gold-Grün und lauschten dabei beschwingter Blasmusik. Die Reihen waren schon früh voll besetzt. Die Wolken hingen tief und bedrohlich über Oberbruch, doch sie hielten erstaunlich lange dicht. Der Ansturm von Speckeier-Fans aus den Flachland- und Vorgebirgszonen rings um Oberbruch verriet: Der Hock ist fürs Schmausen und Brätschen Kult geworden. Für guten Sound und Strom sorgte Gerhard Seiler, für die attraktive Illuminierung Matthias Seiler. Der Förderverein der Oberbrucher Dorfmusikanten veranstaltet den Dorfhock mit der Übung von Jahrzehnten. Vorsitzender Ralph Seiler, der das "Oberkommando" über rund 80 Helfer hatte, eilte auch selbst mit Speckeier-Töpfchen schwer beladen übern Platz. In der Küche garten auf acht Herden mit zusammen 31 drahtnetz-geschützten Gasflammen in "Suffelhummer" Tonpfännchen frisch aufgeschlagene Rühreier und herzhafter Speck ihrem Endstadium als Speckeier entgegen. Diese erhielten als Tüpfelchen auf dem "i" von einem Schnittlauchröllchen-Experten die dekorativ-würzige Finalauflage aufgestreut. An anderen Stellen arrangierten Helferinnen bildschöne Rahmkäs-Portionen, verhalfen Grillspezialisten Bratwürsten zur Perfektion und polierte die Geschirrpflegetruppe die Bestecke. Christian Seiler I., Vorsitzender des Hauptvereins, übernahm die Rolle des Moderators. Er stellte auch den von Michael Fuder dirigierten Musikverein Stollhofen vor. Die von Conférencier Ingbert Ruschmann ins Zelt geworfene Frage "Spiele mir gut?" bejahte das Volk mit kräftigem Beifall. Die Stollhofener spielten dynamisch prickelnd den Marsch "Kaiserin Sissi" sowie erst gemüt- und dann temperamentvoll "Von Freund zu Freund". Mit prallem Sound erklangen "Start up" und "Eighties Flashback". Der Musikverein Stollhofen ging mit dem unvermeidlichen "Auf der Vogelwiese" in sein Finale. Nuanciert und doch zupackend spielte die von Rolf Hille dirigierte Stadtkapelle Bühl auf. Er versprach, diese würde sich doppelt ins Zeug legen, weil sie lange nicht mehr beim Speckeierhock gastiert habe. Gesagt, getan, der "Cancan" tanzte heißblütig. In der aktuellen Blasmusikszene sehr selten, eine Walzerfolge: Die Stadtkapelle ließ eine wunderschöne aus der "Csárdás-Fürstin" erklingen. Gags, wie im Rhythmus der Musik zum Platzen gebrachte Luftballons, erheiterten die Zuhörer. Exzellente Solisten ernteten Riesenapplaus, etwa Peter Götz und Franz Brommer in "Die fidelen Bassisten", die Tenorhornisten Manfred Jäger und Edgar Falk im virtuosen Hille-Werk "Gaudiburschen", Mario Held (Trompete) und Manuel Rapp (Posaune) im "Kuhstall-Dixie" sowie Jürgen Held mit dem wunderbaren Ton seines Flügelhorns in "You raise me up". Einen weiteren Hörgenuss steuerte Rolf Hille als Solist bei, als er seiner Posaune ausdrucksstark Sinatras "My Way" entlockte. "Highway to Hell" stand dazu in wildem Kontrast - und die liebe, kleine "Schwarzwaldmarie" krönte den Part der Stadtkapelle, vom Volk heftigst mitgesungen.

