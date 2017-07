5 000 Fluggäste an einem Tag

Von Gerold Hammes Rheinmünster - Manfred Jung steht mit der Mathematik wahrlich nicht auf Kriegsfuß. Der gelernte Bauingenieur beherrscht das kleine und große Einmaleins. Allzu gut erinnert er sich noch an das Jahr 2001. In der ersten Saison als Geschäftsführer der Baden Airpark GmbH betrug das Jahrespassagieraufkommen 200 000 Fluggäste. Allein an diesem ersten langen Ferienwochenende werden 18 000 Fluggäste (allein 5000 am Sonntag) bei 160 Flugbewegungen abgefertigt. Und gestern Nachmittag wurde dann auch noch der 15-millionste Fluggast seit der Inbetriebnahme des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden begrüßt. Zur Luftfahrt gehören freilich neben den Höhenflügen auch die Sinkflüge. Die Verbindung nach Antalya gehört dazu. Nach den Terroranschlägen, Massenverhaftungen und Pöbeleien des türkischen Präsidenten in Richtung Deutschland ist die Nachfrage für Flüge in die Türkei radikal eingebrochen. Zur Hochsaison im Jahr 2015 hoben bis zu zehn Maschinen pro Woche zur türkischen Riviera ab. Inzwischen sind es gerade noch deren zwei. Und auch die Zahl der Carrier ist von ehemals drei auf noch einen geschrumpft. Fluggesellschaften wie Tuifly und Sunexpress haben sich verabschiedet, übriggeblieben ist nur noch Corendon. Die wirtschaftliche Bruchlandung der Feriendestination Antalya zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ab, als sich die Zahl der Flugtouristen von ehemals 100 000 halbierte. Nun wäre Jung schon froh, wenn im laufenden Sommerflugplan eine Zahl zwischen 35000 und 40000herauskäme. Was überhaupt noch Kunden in die Flieger motiviert, ist eine aggressive Preispolitik türkischer Reiseveranstalter. Eine Woche Vollpension als All-inclusive-Paket im Fünf-Sterne-Hotel für 300 Euro ist keine Seltenheit. Und der Flug ist dabei auch noch enthalten. Preiswerter war Urlaub im Luxussegment noch nie, heißt es in den Reisebüros. Diese melden deshalb auch schon wieder eine steigende Nachfrage. Nur: Ängstlich sollte man nicht sein und Meinungsäußerungen politischen Inhalts tunlichst vermeiden. Prognosen über den Zeitpunkt einer nachhaltigen Trendwende möchte Jung nicht wagen. Er kann nur auf Sicht fliegen und hat genug damit zu tun, für Kompensation zu sorgen, nachdem vor Jahren die nordafrikanischen Destinationen Tunesien und Marokko aus dem Flugplan geflogen sind. Eine Wiederbelebung dieser beiden Strecken sieht der Geschäftsführer mittelfristig nicht. Ebenso eine leichte Delle muss das Airport-Management bei den Berlin-Flügen konstatieren. Aufgrund der hausgemachten Turbulenzen bei Air Berlin, verstärkt durch Probleme beim Groundhandling in Tegel, blieben so manche Turboprops am Boden oder flogen Söllingen erst gar nicht an. Die Folge: Kunden wichen auf Stuttgart oder Frankfurt aus, da es dort mehrere Anbieter für die Hauptstadt-Strecke gibt. Inzwischen hat sich die Lage entspannt und es heißt wieder dreimal täglich: Ready for Take-off. Manfred Jung und Pressesprecherin Elke Fleig befinden sich aufgrund der Buchungszahlen an diesem und am kommenden Wochenende auch stimmungstechnisch im Steigflug. Beide sind sich ziemlich sicher: "In diesem Jahr knacken wir die Passagierzahl von 1,2 Millionen." Optimistisch stimmt beide, dass vor allem Ryanair auf Wachstum setzt. Im Winterflugplan wird erstmals zweimal Mallorca bedient, ebenso Lissabon, Eilat, Tel Aviv (Israel), Sevilla oder Warschau. In intensiven Verhandlungen steht die Geschäftsleitung mit Fluggesellschaften, um die Wien-Route zu reanimieren. Das Boarding für den Winterflugplan ist damit gleichwohl längst nicht completed. Jung und Fleig gehen davon aus, dass das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2012 mit 1,29 Millionen Passagieren im nächsten Jahr pulverisiert wird. Gestern wurde am FKB immerhin der 15-millionste Passagier seit Aufnahme des zivilen Flugbetriebs abgefertigt. Es handelt sich um Manuela Wilhelm aus Birkenfeld. Sie wollte mit ihrem Partner Ralf Leitl gerade in einen Eurowings-Flug nach Mallorca einchecken, als sie von Eric Blechschmidt, Bereichsleiter Verkehr am FKB, und Elke Fleig überrascht wurde. Beide dürfen sich über einen Fluggutschein nach Hamburg freuen. Zur Erinnerung: Am 17. Mai 1997 hob der erste Flieger auf dem Konversions-Flugplatz ab: Es war eine Spanair-Maschine mit Ziel Palma de Mallorca. Genau so alt ist die Forderung nach einem eigenen Autobahnanschluss. Manfred Jung hat sich dazu längst positioniert: "Einzig Sinn" macht für ihn, wie auch für den Rastatter Kreistag, die Ostanbindung. Eine Nordvariante, wie von Umweltverbänden favorisiert, hält er hingegen für "unattraktiv" und eine "nicht sinnvolle Investition". Die Hoffnung, als Geschäftsführer beim Spatenstisch dabei zu sein, hat sich Jung abgeschminkt. Er wäre angesichts der bereits angedrohten Klagewelle schon "hochzufrieden", wenn bis 2020 ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliegen würde. Denn einen einschneidenden Termin in eigener Sache hat der Zahlenmensch Jung bereits auf dem Radar: Dezember 2020. Dann macht er nämlich den Abflug - in Richtung Ruhestand.

