Vimbuch als Gemeinde und Stadtteil seinen Stempel aufgedrückt

Familie, Hauptamt, Ehrenamt waren aus Sicht des gebürtigen Oberbruchers die drei Säulen, die sein Engagement und Schaffen seiner Lebensjahrzehnte dominierten. Aufgewachsen in Oberbruch mit sieben Geschwistern, galt das besondere Interesse des noch jungen Franz dem Obstbau. Fundierte Kenntnisse hierfür erwarb sich dieser in der Gräflich von Bodmanschen Schlossgärtnerei am Bodensee in den Jahren 1941 bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht 1943. Leidgeprüft kehrte Jerger 1948 aus französischer Gefangenschaft heim. Bereits drei Jahre später führte er seine Julia, geborene Regenold, zum Traualtar. Mit ihr durfte er im Jahr 2011 das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern.

Am 4. Juni 1967 wurde Franz Jerger zum Bürgermeister Vimbuchs gewählt. Die Renovierung des Rathauses und der Neubau der Leichenhalle - dieser wurde im November 1969 seiner Bestimmung übergeben - zählten bei Amtsbeginn zu seinen ersten Projekten. Unter seiner Ägide als Bürgermeister von 1967 bis zur Kreisreform 1972/73 investierte die damals eigenständige Gemeinde Vimbuch mehr als sechseinhalb Millionen Mark in unterschiedliche Maßnahmen. Der Bau des neuen Clubhauses für die Sportvereinigung Vimbuch und die Anlegung eines Rasen- sowie Hartplatzes wurden in seiner Amtszeit als Ortsvorsteher vollzogen. Ende Mai 1976 wurde die Tulla-Halle fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben.

Mitglied in vielen Gremien und Vereinen

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt, die Verdolung des Dorfbachs oder Ausweisung von Baugelände sowie Erschließung der "Hurst" und des "Hasengartens" als Industriegebiete waren darüber hinaus Maßnahmen, für die Jerger als Ortsvorsteher mitverantwortlich zeichnete. Er engagierte sich außerdem im Kreistag, im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, als Aufsichtsratsvorsitzender der Ein- und Verkaufsgenossenschaft sowie bei der Spar- und Kreditbank Vimbuch. Des Weiteren war er Mitglied des Aufsichtsrats der Obstabsatzgenossenschaft Bühl (OAG), im Arbeitskreis Erwerbsobstbau sowie im Vimbucher CDU-Ortsverband, im Elternbeirat und in zahlreichen örtlichen Vereinen. So auch im Männergesangverein Liederkranz Vimbuch, dessen Vorsitzender er insgesamt für 18 Jahre war. Mehrere Jahre leitete er außerdem das Altenwerk im Kirchspiel Vimbuch. Besondere Verdienste erwarb sich Jerger des Weiteren in der Partnerschaft mit der elsässischen Gemeinde Mommenheim.

Die Trauerfeier für Franz Jerger findet am kommenden Freitag, 4. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes, Vimbuch statt. Anschließend ist Beisetzung auf dem örtlichen Friedhof.