Drei Kandidaten für Vorstand der Tafel gefunden

Ende April hatte das derzeit einzige Vorstandsmitglied Jens Wolf in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Alarm geschlagen und auf die unbefriedigende Situation aufmerksam gemacht. Wolf ist seit März 2016 alleiniger Vorsitzender, nachdem in einer turbulenten Mitgliederversammlung drei gewählte Bewerber aus dem Umfeld des Caritasverbands Baden-Baden ihre Ämter nicht angenommen hatten.

Die damals geänderte Satzung sieht einen vierköpfigen Vorstand vor. Nach der langwierigen Suche ist die Freude über die Bereitschaft, im Tafelverein Verantwortung zu übernehmen, bei Wolf und Schneider naturgemäß groß. "Die Vorstandsarbeit kann nun auf mehrere Schultern verteilt werden", erwartet Schneider eine deutliche Verstärkung.

In einer Mitgliederversammlung nach den Sommerferien werden sich die drei Kandidaten - sie alle leben in Bühl - vorstellen und zur Wahl antreten, erklärt die Geschäftsführerin das weitere Prozedere. Durch persönliche Kontakte sei es gelungen, sie für eine Mitarbeit zu gewinnen. Es handele sich um eine in einem großen Unternehmen in Bühl beschäftige Ingenieurin, die dort vor Weihnachten auch Spendenaktionen organisiert und der Tafel sehr verbunden sei, deutet Schneider an. Der zweite Bewerber komme aus dem christlich-sozialen Bereich im Umfeld einer Pfarrgemeinde.

Das dritte potenzielle Vorstandsmitglied sei von Hause aus Betriebswirt und an einer berufsbildenden Schule in der Region tätig. In welcher Konstellation der neu zu wählende Vorstand arbeiten wird, ist offen. Schneider ist aber optimistisch, dass in einem Vierer-Gremium die Aufgaben optimal zu verteilen und zu meistern sind.

Der Tafel-Betrieb und die Warenversorgung seien gut aufgestellt, bekräftigt Schneider. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des 2008 aus der Taufe gehobenen Bühler Vereins und ist seit Oktober 2016 als Geschäftsführerin beschäftigt. Die Verantwortlichen können sich inzwischen auf 80 Ehrenamtliche verlassen, doch die Fluktuation ist groß, sagt Schneider. Neue Helfer sind deshalb jederzeit willkommen.