Zünftige Geburtstagsparty rund um den Brunnen

Bühl (ar) - Rund um den "Goldmedaillenbrunnen" vor der Rheintalhalle in Weitenung wurde am Freitag und Samstag kräftig der 60. Geburtstag des Musikvereins gefeiert. Zwei Tage lang plätscherte beim traditionellen Brunnenfest nicht nur der 40 Jahre alte Brunnen, sondern auch musikalische Wasserfälle, farbige Lichtorgeln, flotte PS-Flitzer und allerlei andere Zaubereien. Schon seit Wochen bereiteten sich die Mitglieder des Musikvereins auf diese erfolgreiche Veranstaltung vor, die zum 27. Mal stattfand. Aus Anlass des Jubiläums standen einige Überraschungen bereit, unter anderen zwei Festtage und eine 60 Quadratmeter große Konzertbühne, auf der sich Spitzenmusiker ein Stelldichein boten und mit klassischen und poppigen Rhythmen erfreuten. Wurden zum allerersten Brunnenfest etwas mehr als zehn Festgarnituren aufgestellt und zu Bratwurst und Bier geladen, standen den Hunderten von Besuchern in diesem Jahr 100 Festgarnituren und eine riesige Auswahl an lukullischen Köstlichkeiten zur Verfügung. Rund 140 Mitglieder und Freunde des Musikvereins hatten alle Hände voll zu tun. Alle iin das Küchenteam unter der Federführung von Jürgen Hertweck und dem kreativen Koch Jürgen Reck fing schon vor Tagen an, mehr als 45 Kilo Gemüse und unzählige Kilo Zwiebel zu putzen, zu schälen und kleinzuschneiden. "60 Jahre Musikverein Weitenung: das sind 60 Jahre musikalische Highlights, Kameradschaft und intakte Vereinsarbeit", sagte Vorsitzender Jürgen Theurer bei der offiziellen Eröffnung, zu der Oberbürgermeister Hubert Schnurr im Beisein von Zwetschgenkönigin Romy und zahlreichen Ehrengästen das Bierfass anzapfte. Musikalisch gestaltete das Jugendorchester "Bühler Westen" unter Leitung von Melanie Herp den Festauftakt. Und schon konnte Alexander Hettler die Trachtenkapelle Moos unter Leitung von Paul Hoffmann ankündigen, die mehr als zwei Stunden lang mit einem bunten Strauß an Blasmusikvariationen begeisterte. Für die "Widdenunger" war es ein Revival, das die Partyband "Willi Vanilli and Friends" um Sänger, Gitarrist und Frontmann Thomas Frietsch sowie dem Weitenunger Keyboarder und Posaunisten Daniel Balle am Abend präsentierte. Unter den farblich angestrahlten Bäumen und neben dem in allen Farben plätschernden Brunnen herrschte richtige Geburtstagsstimmung. Zahlreiche Familien mit Kindern, Radler und viele Besucher auch von außerhalb zog es am Samstagnachmittag in das Blumendorf. Die Jungmusiker boten Kinderschminken und duftende Waffeln, Horst Jochim lockte mit allerlei Spielgeräten auf die grüne Wiese und der aus Weitenung stammende Zauberer Magic Danini lud Jung und Alt unter die schattenspendende Platane zu atemberaubenden Geheimnissen. Gespannt warteten die Besucher auf die 60 Oldtimer von "Historik Baden", die auf ihrer diesjährigen Tour durch den Schwarzwald einen Abstecher beim Weitenunger Brunnenfest machten. Während bei heißem Sonnenwetter die Kinder sich am Brunnenwasser erfrischten und sich die ersten Musikerinnen und Musiker der Harmonie Leutesheim mit ihrem Dirigenten Dieter Baran auf ihren Auftritt vorbereiteten, präsentierte Erich Sulzer die immer noch flotten Flitzer. "Stimmung im Happy-Sound" hieß es am Abend, denn das befreundete Orchester aus Kornwestheim unter Leitung von Gunnar Dieth ließ musikalisch keine Wünsche offen. Zum Festausklang spielte bis spät in die Nacht die Newcomerband "Bow Tie Willy", die mit handgemachter Musik und Ohrwürmern aus den 50er bis 70er Jahren für Partylaune sorgte.

