Stadtwerke ziehen ab, Sanierungstrupp rückt an

Der Auftakt gestern Vormittag ging ohne größere Verkehrsstörungen vonstatten. Die Autofahrer hatten seit März ausreichend Zeit, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Die Verkehrsführung hat das Regierungspräsidium von den Stadtwerken übernommen. In Richtung Norden können Fahrzeuge die Industriestraße einspurig nutzen, wer Richtung Süden möchte, wird über die Dieselstraße umgeleitet.

Der gesamte Abschnitt bis Sasbachried, auf dem auch außerorts seit langem Tempo 70 wegen Straßenschäden gilt, ist sieben Kilometer lang. Für die Sanierung investiert der Bund nach Angaben des Regierungspräsidiums rund fünf Millionen Euro. Auf der gesamten Länge werden acht Zentimeter Binder- und vier Zentimeter Deckschicht erneuert. Bereichsweise muss aber auch die darunterliegende Asphalttragschicht ausgetauscht werden, da sie nicht mehr ausreichend tragfähig ist.

Unterteilt wird die Strecke in sechs Bauabschnitte. Diese wiederum müssen in weitere Unterabschnitte gegliedert werden. In Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sind Regelungen mit Ampelanlagen notwendig.

Grundsätzlich erfolgt die Verkehrsführung auch im weiteren Verlauf wie in der Industriestraße: in eine Richtung werden die Fahrzeuge umgeleitet, in die andere können sie die B3 weiter nutzen. In den Bauabschnitten eins bis drei, vom Bußmattenkreisel bis zur Bosch-Kreuzung, verbleibt der Richtung Norden fahrende Verkehr auf der B 3. Im weiteren Verlauf bis Sasbachried ist das Prinzip umgekehrt. Dort bleiben die Fahrzeuge Richtung Süden auf der Bundesstraße, Verkehrsteilnehmer Richtung Norden werden auf der K3764 durch Ottersweier geführt.