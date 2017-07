Die Rinde hängt nur noch in Fetzen am Stamm

Bühl - Martin Damm blickt an dem dürren Baum hoch, dem die Rinde nur noch in Fetzen am Stamm hängt. "Das ist das Epizentrum", sagt der Bühler Forstrevierleiter. Borkenkäfer haben die Tanne angebohrt, und ihre Larven haben so lang gewütet, bis der Baum fast abgestorben ist. Im Umkreis von wenigen Metern liegen elf weitere Tannen am Boden, in denen sich der Schädling breitgemacht hat. "Wenn wir die nicht gefällt hätten, dann hätte der Käfer in dieser Parzelle bis zum Herbst 50 oder 60 Bäume befallen", erklärt Damm. Das Insekt bereitet ihm und seinen Kollegen derzeit so große Probleme wie seit Jahren nicht.

Laut Damm lag es vor allem am "viel zu heißen Juni", dass die Population des Borkenkäfers im Stadtwald in die Höhe geschnellt ist. Aus Sicht von Kay Karius, Bühler Bezirksleiter des Kreisforstamts, war dieser die Spitze einer Entwicklung, die 2015 begann: "Die Sommer davor waren kühler und nässer, da hatten wir viel weniger Probleme."

Erstmals haben es die Förster gleich mit zwei Gegenspielern zu tun. Neben dem sogenannten Buchdrucker, der Fichten befällt, tritt erstmals auch der Krummzähnige Tannenborkenkäfer signifikant auf. Dieser lebte zwar auch schon in der Vergangenheit auf Bühler Gemarkung, sein Bestand war aber so klein, dass die Schäden an den Tannen kaum ins Gewicht fielen.

Anders der Buchdrucker: Der fraß sich in den vergangenen Jahren stets durch drei bis fünf Prozent der Fichten. "Dieses Jahr wird es wohl deutlich mehr werden", sagt Damm. Für eine genaue Prognose sei es aber noch zu früh. Der Befall habe vor vier Wochen mit der ersten Käfergeneration begonnen - drei sind es bis Saisonende im September.

Das Werkzeug zur Bekämpfung ist bei beiden Arten gleich: die Kettensäge. Damm und seine beiden Revierleiterkollegen Johannes Bohn sowie Manfred Ruf markieren geschädigte Bäume, ein Drei-Mann-Trupp haut sie möglichst zeitnah um. Die Rinde entfernen sie noch an Ort und Stelle, alternativ schaffen sie das Holz so schnell wie möglich raus aus dem Wald. Auch Karius betont: "Der konsequente Aushieb befallener Bäume ist die einzige Möglichkeit, die Schäden zu begrenzen." Auf den Einsatz von Insektiziden werde aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes heute verzichtet.

Die Arbeitsmittel der Förster sind ganz klassisch: Farbdose und Telefon. Die Kollegen im angrenzenden Nationalpark, die in der sogenannten Pufferzone das Problem mit ungleich größerem Personaleinsatz angehen, können dagegen auf Laptops und GPS-Geräte zurückgreifen.

Das Land will aber auch die Bühler Förster auf Level 2.0 aufrüsten. Im kommenden Jahr sollen alle Reviere in Baden-Württemberg mit der Technik ausgestattet werden. Bis dahin will Damm seinen Nationalparkkollegen auch nichts neiden, im Gegenteil: "Die Zusammenarbeit läuft hervorragend", sagt er.

Als schwieriger erweist sich dagegen zum Teil die Kommunikation mit den zahlreichen Privatwaldbesitzern. Auch auf deren Parzellen haben die Förster ein Auge, um dort eingreifen zu können brauchen sie aber eine Vollmacht des Eigentümers. In manchen Fällen leben diese aber nicht in der Region, weshalb sich die Kontaktaufnahme komplizierter gestaltet. Damms Appell an die Privatwaldbesitzer: "Achten Sie auf Anzeichen wie Bohrlöcher in den Stämmen, Sägemehl oder dürre Bäume." Diesem Aufruf schließt sich auch das Kreisforstamt an. Karius empfiehlt den Betroffenen, umgehend mit dem zuständigen Revierförster Kontakt aufzunehmen.

Zumindest finanziell kommen die Eigentümer in der Regel mit einem blauen Auge davon. Der Hieb kostet zwar Geld, durch den Erlös beim Holzverkauf können die Ausgaben aber normalerweise beglichen werden. Denn wenigstens auf die Vermarktung hat der Schädling wenig negative Auswirkungen. Da es sich die Larven nur in der Rinde gutgehen lassen, gibt es beim Verkauf des Holzes keine Einschränkungen. Allerdings leiden viele geschädigte Stämme auch unter Pilzbefall, der die Preise drücken kann.

Für den restlichen Sommer hofft Karius nun auf Wetter, das den meisten Sonnenanbetern eher Zornesfalten ins Gesicht treiben würde: deutlich niedrigere Temperaturen und viel Regen - "das wäre ideal".