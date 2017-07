Schüler wandeln auf dem Erlebnispfad

Bühl

Freude über Abschluss Bühl (wv) - Die Freude ist groß: Zum ersten Mal haben jugendliche Flüchtlinge an der Handelslehranstalt Bühl (HLA) den Abschluss errungen, der dem deutschen Hauptschulabschluss gleichwertig ist. Seit nur eineinhalb bis zwei Jahren sind sie in Deutschland (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Die Freude ist groß: Zum ersten Mal haben jugendliche Flüchtlinge an der Handelslehranstalt Bühl (HLA) den Abschluss errungen, der dem deutschen Hauptschulabschluss gleichwertig ist. Seit nur eineinhalb bis zwei Jahren sind sie in Deutschland (Foto: wv). » - Mehr

Malsch

Trudbert Wipfler verabschiedet Malsch (red) - 15 Jahre lang stand Trudbert Wipfler an der Spitze der Hans-Thoma-Schule in Malsch. Unter seiner Ägide wurde sie zu einer Gemeinschaftsschule umgebaut, die seither großen Zulauf hat. Nun wurde der Rektor in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet (Foto: Gangl). » Weitersagen (red) - 15 Jahre lang stand Trudbert Wipfler an der Spitze der Hans-Thoma-Schule in Malsch. Unter seiner Ägide wurde sie zu einer Gemeinschaftsschule umgebaut, die seither großen Zulauf hat. Nun wurde der Rektor in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet (Foto: Gangl). » - Mehr