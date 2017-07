Schwarzach steht Kopf

Rheinmünster - Nach dem grandiosen Festauftakt mit der Tiroler Blasmusikformation "Viera Blech" am Samstagabend feierten auch am Sonntag Jung und Alt kräftig weiter auf dem Schulhof der Realschule Rheinmünster. "30 Jahre Klosterhoffest" waren Grund genug, dem Musikverein Schwarzach einen Besuch abzustatten und sich von den Klängen mehrerer befreundeter Blasmusikkapellen in ausgelassene Feierstimmung bringen zu lassen.

Schon zum Mittagstisch spielte die Kapelle des Musikvereins Neuweier unter Leitung von Alexander Wurz kräftig im Festzelt auf und überbrachte einen bunten Strauß bekannter Blasmusikkompositionen. Viel Beifall erhielten danach die mehr als 20 Jugendlichen der Jugendkapelle SMS. Die Jungmusiker, die aus Stollhofen, Moos und Schwarzach kommen, spielten unter der Leitung von Simon Huck so manches Musikstückchen, das zum Mitsingen animierte. Kräftig spielten auch die Akteure des Musikvereins Harmonie aus Linx unter dem Dirigat von Marc Sven Heidt auf. Viel Applaus erhielten unter anderen die beiden Solisten Andreas Glotz am Tenorhorn und Bruder Martin Glotz, der ein fulminantes Schlagzeugsolo hinlegte. Nach der Trachtenkapelle Ödsbach unter der Leitung von Jürgen Kimmig spielte zum Ausklang des Sonntagabends die Trachtenkapelle Moos unter der Leitung von Paul Hoffmann auf.

Und während im Festzelt Tuba, Trompeten, Horn, Posaune und all die anderen Instrumente zu hören waren, vergnügten sich die kleinsten Besucher auf der vorbereiteten Spielstraße, die von der Jugend des Musikvereins Schwarzach im benachbarten Kindergarten aufgebaut worden war. Ein letztes Mal wurden die Türen des Kindergartens St. Rufina geöffnet, bevor in zwei Wochen die Sanierungsarbeiten beginnen. "Unsere Jugendlichen haben heute mit den Kindern sogar gebastelt und sie geschminkt", erzählte Mona Burkart vom Vorstand des Musikvereins Schwarzach.

Viel Kraft, Einsatz und Zeit forderte das Klosterhoffest von den Aktiven sowie den rund 150 Helfern, die teilweise von Donnerstagnachmittag bis Dienstagabend für Auf- und Abbau sowie für die Bewirtung im Einsatz waren. Helfer kamen auch aus den Reihen des FC Schwarzach, die dem Musikverein zur Seite standen.

Wilfried Vetter seit 70 Jahren im Verein

Im Rahmen des Klosterhoffestes ehrte Vorsitzender Björn Friedmann zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Musikverein Schwarzach. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden gewürdigt Linda Ehnes, Max Hischmann, Klaus Hoch, Martin Koch, Margarete Küpferle, Wolfgang Mayer und Heinz Seiler. Die Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Karl-Heinz Meier.

Eine besondere Würdigung erhielt Wilfried Vetter, der seit 70 Jahren dem Musikverein Schwarzach die Treue hält. Der Jubilar spielte 14 Jahre lang aktiv in der Schwarzacher Kapelle als Posaunist sowie acht Jahre in der Trachtenkapelle Lichtenau.