Selbstversorgung kommt teuer Von Joachim Eiermann Bühl - Über eine private Trinkwasserquelle zu verfügen, ist ein Privileg. Die Freude am eigenen Wasser ist Franz Veith aus Neusatz jedoch gehörig vergällt, seit er Besuch vom Gesundheitsamt erhalten hat. Seit mindestens 1835 wird sein Anwesen mit Frischwasser versorgt - über Generationen hinweg. "180 Jahre lang hat sich niemand dafür interessiert." Jetzt soll er von Amts wegen teure Routine-Untersuchungen in Auftrag geben, mit der Folge, dass sich die Quellennutzung für seinen Zwei-Personen-Haushalt nicht mehr lohnt. Mit PFC hat dieser Fall nichts zu tun. Angefangen habe alles mit einer simplen E-Mail, die er im Spam-Ordner entdeckt habe, erzählt Veith. Darin habe ihm das Gesundheitsamt Rastatt zwei Terminvorschläge für eine Quellenbesichtigung gemacht. Zu sehen gab es für die zwei angereisten Bediensteten nicht viel: Die Quelle ist unterirdisch gefasst, und das Wasser gelangt über eine rund 500 Meter im Boden verlegte Kunststoffleitung zum Anwesen, wo es in der Hausversorgung eingespeist wird. Im Hof plätschert ein Brunnen mit dem Vorgebirgswasser. Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung der Stadtwerke liegt im Haus Veith still. Die Menge des verbrauchten Wassers, das ins öffentliche Kanalnetz fließt, misst eine Abwasseruhr. Die Personen vom Amt hätten abschließend noch eine Brunnenprobe genommen, berichtet Veith. "Die Quelle kann ich vergessen" Die Rechnung für den Vor-Ort-Besuch belief sich auf 60 Euro. Außerdem ging ihm ein Bescheid zu, in dem ihm zur Auflage gemacht werden: eine einmalige Sofortuntersuchung, eine jährliche mikrobiologische Beprobung und alle drei Jahre eine chemisch-physikalische Untersuchung. Er holte Angebote von drei zertifizierten Laboren ein. Ergebnis in toto: 495 Euro. In der Folgezeit müsste er dafür jährlich 120 Euro aufbringen, alle drei Jahre weitere 350 Euro. "Wenn man klar denkt, kann ich die Quelle vergessen", hat Veith für sich ausgerechnet. Der Kubikmeter eigenes Wasser käme ihm künftig etwa drei bis 3,50 Euro teuer. Da sei es allemal günstiger, von den Stadtwerken das Trinkwasser zu derzeit 1,98 Euro zu beziehen. Ein Wasser, das für ihn nachteilig sei aufgrund des Kalkgehalts. Veith ist sauer: Er fühlt sich vom Gesundheitsamt durch ein unpragmatisches Vorgehen gegängelt. Außerdem habe er - Nebenaspekt - im Nachhinein erfahren, dass es seiner persönlichen Anwesenheit beim Besichtigungstermin gar nicht bedurft hätte, er sich jedoch veranlasst sah, einen Tag Urlaub zu nehmen. Dem Gesetzgeber hält Veith vor, mit der Reform der Trinkwasserverordnung über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Schließlich handele es sich in seinem Fall um eine reine Eigennutzung der Quelle, ohne eine Weitergabe des Wassers an Dritte und ohne gewerbliche Verwendung, wie dies in einer Gastronomie oder der Landwirtschaft der Fall wäre. Die Trinkwasserverordnung ist nach Veiths Ansicht zum Schaden der Selbstnutzer, Profiteure seien die Wasserversorger und die Labors. Eine Verkeimungsgefahr seiner Quelle sieht er nicht. "Noch nie war in irgendeiner Weise unsere Gesundheit beeinträchtigt", hält er fest. Schließlich sei man im eigenen Interesse bemüht, die Anlage stets sauber zu halten. Wie schon die Vorväter hütet er sorgfältig die Urkunde des mit der Gemeinde Neusatz am 1. Dezember 1835 handschriftlich geschlossenen Vertrags über Nutzung und Leitungsverlauf des "Bronnens", der bislang nie versiegt sei - auch nicht in äußerst trockenen Zeiten. Die private Wasserversorgung geht auf eine frühere Landwirtschaft zurück. Dass das reine Quellwasser künftig gänzlich ungenutzt den Bach runterlaufen könnte, versteht Veith überhaupt nicht. Schließlich werde allerorten dafür geworben, mit der wertvollen Ressource Wasser sparsam umzugehen. Zum Thema

