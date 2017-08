Fast 200 Mitglieder betreiben herzgesunden Sport

Diplomsportlehrerin Böttler hatte die Herzgruppe vor 33 Jahren initiiert. Sie und vier weitere Übungsleiterinnen, Bärbel Sotriffer (schon 30 Jahre dabei), Marita Bleuler, Betina Burkart und Ulrike Rassek, leiten die Teilnehmer zu gesunder Bewegung an. Jeder Patient besitzt seine klinisch ermittelte Herzleistung, in Watt angegeben. Nur bis zu dieser persönlichen Wattzahl dürfen sich die Sportler belasten. Es gibt eine 50-Watt- und zwei 75-Watt-Gruppen sowie eine Gruppe für alle mit 100 und mehr Watt.

Auch wenn das Training maßgeschneidert ist, ohne ärztliche Aufsicht geht es nicht. Was diese Betreuung anbelangt, geht eine Ära zu Ende: Böttler und Gruppensprecher Bernhard Müller verabschiedeten und ehrten Dr. Rainer Püttbach, der sich 30 Jahre lang für die Herzgruppe engagiert hatte. Püttbach bedankte sich seinerseits bei der Gruppe und erläuterte: Die Tätigkeit habe ihm Freude bereitet, aber die berufliche Belastung in seiner Arztpraxis nehme stark zu. Einige Wochen zuvor hatte sich auch Dr. Michael Hammes aus dem Team der ärztlichen Betreuer verabschiedet. Diesem gehören weiterhin die Mediziner Reinhold Unold und Katja Thieme an; nach einer Pause hat sich Rolf Leutiger wieder ins Team eingereiht.

Neues gibt es zu vermelden: Gruppensprecher Müller (Neusatz) hat die organisatorische Leitung übernommen. Er zeichnete auch für die Saisonabschlussfeier verantwortlich. Böttler zog dabei Bilanz des sportlichen und geselligen Jahres der Herzgruppe. Diese habe im Frühjahr eine Blütenwanderung genossen. Anfang September werde der Vereinsausflug zum Bodensee führen. Dieser schließe eine Besichtigung der Klosterkirche Birnau ein, wo Herzgruppen-Mitglied Udo Hildenbrand ein kleines Orgelkonzert geben werde.

Die Herzgruppe dreht auf dem Sportplatz der Gewerbeschule Bühl oder bei schlechtem Wetter in deren Turnhalle ihre Runden, zuverlässig vom Ärzteteam betreut, sagte Böttler und ergänzte: Jeden ersten Montag im Monat schließe sich an den Sport ein gemütlicher Erfahrungsaustausch an. In den Sommerschulferien steigen die Herzsportler jeden Montag um 17 Uhr an der Gewerbeschule Bühl auf ihre Fahrräder, jetzt mit dem 7. August beginnend. Sie unternehmen immer wieder andere Landpartien "mit Einkehrschwung", erläuterte Müller verschmitzt.

Zur Feier steuerten die Mitglieder gesunde Salate bei. Olaf Bauer und Heinz Oser versorgten die Schar mit Leckerem vom Grill. Udo Hildenbrand (Keyboard) und Anton Matousek (Akkordeon) spielten und sangen fröhliche Lieder, die das Publikum dank Liederheft mitsingen konnte. Poetischen Genuss gab's auch. Ingrid Rittmeyer trug ihr neues Gedicht vor, geradezu als Werbe-Feldzug: "Drückt der Rücken, tut er schmerzen. Ein Gefühl, Du hast's am Herzen? Mach endlich Schluss mit dem Gewimmer: Komm zum Herzsport, der hilft fast immer!"