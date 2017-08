"Traumschiff" macht im Schulhof fest

"Wir sind zufrieden", zog der Vorsitzende des Schwarzacher Traditionsvereins, Björn Friedmann, eine positive Bilanz am Ende des dreitägigen Blasmusikevents. Witterungsbedingt sei der Blasmusiknachmittag am Sonntag zwar etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber dafür landete der Verein mit der Verpflichtung des Tiroler Ensembles "Viera Blech" am Samstagabend einen Volltreffer (das BT berichtete). Friedmann will deshalb an dem neuen Samstagabend-Konzept mit hochwertiger Blasmusik festhalten. "Wir haben schon Pläne in der Schublade", kündigte er einen weiteren "Kracher" für 2018 an, ohne Einzelheiten zu nennen.

Unter der Leitung von Alex Wurz boten die Oberbrucher Dorfmusikanten zum Finale des 30. Klosterhoffestes ein knackiges Dämmerschoppenprogramm. Neben Marsch und Polka waren auch zeitgenössische und exotische Klänge zu hören. Da war beispielsweise ein in der Region noch nicht oft gespieltes Medley mit Melodien aus TV-Sendungen wie der Krimireihe "Derrick", "Das aktuelle Sportstudio", "Wetten, dass..? oder "Das Traumschiff" zu hören. Selbst die Erkennungsmelodie der "Tagesschau" hatte ihren Platz in diesem vielbeachteten Potpourri gefunden.

Ihre überdurchschnittlich gute Besetzung unterstrichen die Musiker mit mehreren Gesangseinlagen. Als Solisten brillierten Sophia Kraft bei "Gabriella's Song", Sarah Seiler mit dem Musical-Song "Can you feel the love tonight" sowie Engelbert und Ariane Seiler im Duett mit der in tschechischer Sprache gesungenen "Borsicka-Polka". Beliebte Festzelt-Kompositionen wie "Mein Regiment" oder "Wir Musikanten" durften natürlich nicht fehlen.

Unter der Leitung von Thomas Roth knüpfte die Obersasbacher Trachtenkapelle nahtlos an den begeisternden Auftritt der Oberbrucher mit überwiegend Volkstümlichem an. Trotz Festzeltatmosphäre spielten die Ortenauer diszipliniert mit dynamischen Akzenten.

Das Publikum hörte aufmerksam zu, klatschte bereitwillig mit und sang bei den Melodien der Kapelle wie der "Vogelwiese" lautstark und textsicher mit. Passend zu den freundschaftlichen Beziehungen nach Schwarzach interpretierte die Trachtenkapelle zum Festfinale die Polka "Von Freund zu Freund."