Ortschaftsrat formuliert sportliche Wünsche Bühl (jure) - In Bescheidenheit übte sich der Vimbucher Ortschaftsrat bei der Aufstellung der Haushaltsliste. "Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt sollten wir uns auf das Notwendigste beschränken", urteilte Ortsvorsteher Manuel Royal bei der Vorstellung der geplanten Maßnahmen im kommenden sowie in den nächsten Jahren. Realisiert werden soll 2018 ein öffentlicher Bolzplatz. Dieser soll auf dem jetzigen Sportgelände entstehen. Dazu könnte die Beachvolleyballanlage etwas verlegt und gleichzeitig vergrößert werden. Das freiwerdende Areal für den Bolzplatz soll umzäunt und mit einem Eingang versehen werden. Bei der Sportvereinigung hat sich bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Umgestaltung plant. "Das gibt ein interessantes Projekt", freut sich Royal über die Zusage des Vereins, sich mit Eigenleistungen einzubringen. Wünschen würden sich die Vimbucher zudem, dass die Aschenbahn am Sportplatz in eine Tartanbahn umgewandelt wird. Insbesondere die Grundschule habe daran Interesse, ebenso die Sportvereinigung. Da der Schulsport nur ein Teil der Bahn benötigt, könnte auf dem Reststück eine Boulebahn durch den Verein eingerichtet werden. Ebenfalls auf die Unterstützung der Vereine zählt Ortsvorsteher Royal beim Anbau eines Lagerraumes an die Tullahalle für die Narrenzünfte. Durch Eigenleistungen der Mitglieder könnten die Kosten in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Zur Entwicklung Vimbuchs wünscht sich Royal externe Beratung. "Durch den geografischen Wandel kommen auf Vimbuch große Herausforderungen zu", meinte er. Da die Ortsteilbauhöfe aufgelöst werden sollen und auch die Feuerwehr gemeinsam mit Balzhofen und Oberweier einen neuen Standort erhalten wird, ergeben sich in Vimbuch freiwerdende Areale. Gleichzeitig gebe es durch den Bau eines Bettenhauses in der Ortsmitte Veränderungen. Die Nutzung von städtischen Gebäuden und Flächen soll deshalb auch mit externen Beratern überdacht werden. Da die Nachfrage nach Baugebieten in Vimbuch ungebrochen groß ist, wünscht sich das Gremium, dass für die beiden im Flächennutzungsplan möglichen Gebiete weitere Schritte erfolgen. Um Schäden zu vermeiden, muss die Dacheindeckung am Rathaus ausgetauscht werden. Ebenso beantragte der Rat Mittel für eine neue Lüftung mit Wärmerückgewinnung für die Tullahalle. Mittelfristig hofft das Gremium weiterhin, dass der letzte Teilabschnitt in der Vimbucher Straße rückgebaut und der Durchgangsverkehr verringert wird. Auch Mittel für den Hochwasserschutz sowie die Sanierung der alten Schule sollten bereitgestellt werden. Frank Kistner (FW) sprach von einer "Liste der Vernunft", und auch Patric Kohler, erklärte mit Blick auf die Finanzsituation im Namen der CDU, "dass man sich auf das Wichtigste beschränke".

