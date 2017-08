Gaudi-Spiele, ergraute Musiker und Gleitschirmflüge übers Tal

(dh) - Eine Fest-Premiere gibt es am kommenden Wochenende in Neusatz. Nachdem es das "Fest rund ums Wasserschloss" seit einigen Jahren nicht mehr gibt, haben drei Vereine ein neues Konzept entwickelt. Die Rennrodelgemeinschaft Weißer Blitz, die Niesatzer Schellenteufel und der Heimatverein laden zum ersten "Feschd am Wasserschloss" ein.

Am 5. und 6. August ist in und um den Schulhof einiges geboten. Los geht es am Samtag um 18 Uhr. Gemütlich ankommen und Schlemmen bei den Vereinen, heißt es da am Backhaus und im Schulhof. Leckeres vom Grill und Deftiges frisch aus dem alten Backhaus warten auf die Gäste.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Die Band "D'Grauhoorige" aus Önsbach spielt ab 20.30 Uhr auf. Wer die fünf hochmusikalischen Burschen mit den originellen Namen wie "The Firevoice" (Leadsänger Martin Lienhard), "The Snuffelsnout" (Klaus Kimmig mit Akkordeon), "The Thunderhand" (Daniel Dörflinger, Percussion), "The Ukeduke" (Jörg Herr, Ukulele) und "The Tekk-Mäc" (Mario Bär, Bass und Querflöte) kennt, weiß, dass es originell und lustig zugeht. Mit Instrumenten wie Waschbrett, "Schnuffelrutsch", Sitzklopfer, Kochlöffel, Akkordeonkoffer oder "Schädderle" erzeugen sie Stimmung. Zwar sind noch nicht alle vollständig ergraut, sie haben es aber faustdick hinter den Ohren. Handgemachte Hits aus der Rock-, Pop-, Oldie-, Schlager- und Evergreen-Kiste haben sie im Gepäck. Sie verleihen manchem Song Lokalkolorit und eine "etwas andere" Interpretation. Den musikalischen Spaßabend servieren die "Grauhoorige" kostenlos für alle Gäste.

Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen Frühschoppen mit dem Akkordeon-Duo Peter und Toni. Ab 13 Uhr laden die Schellenteufel zu Gaudi-Spielen hinter der Schlossberghalle ein. Geschicklichkeit und Spaß stehen hier im Mittelpunkt. Mannschaften aus dem Ort und befreundete Narrenvereine kämpfen um beste Plätze. Wasserträger, Obst-Jonglierer, Erbsentaucher, Blind-Gänger und andere Draufgänger sind hier gefragt.

Wer lieber in die Luft gehen möchte, dem bieten die Gleitschirmfreunde Bühlertal die Möglichkeit, einen Tandemflug über das Neusatzer Tal zu wagen. Für die Kinder ist hinter der Schlossberg-Grundschule eine abwechslungsreiche Spielwiese eingerichtet.