"Women in Jazz" im Mittelpunkt

Bühl - Mit international bekannten Musikern, erweitertem Programm und inhaltlichem Schwerpunkt startet das Jazztival (8. bis 12. November) in seine zehnte Runde. Um das Profil Bühls als "Hotspot des Jazz mit Weltformat" zu stärken, setzen die Festival-Macher um Musikschulleiter Bernd Kölmel auf neue Elemente. Zum kleinen Jubiläum des 1998 aus der Taufe gehobenen Jazz-Meetings haben die Organisatoren "ein besonders attraktives Programm zusammengestellt", unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Jokerst.

Ansonsten am zweiten Oktober-Wochenende ausgetragen, rückt das musikalische Highlight in diesem Herbst erstmals in den November, was die Möglichkeit eröffne, einige interessante Bands nach Bühl zu holen, sagt Kölmel. Für das erste von drei Bürgerhaus-Konzerten am Mittwoch, 8. November, ist es ihm gelungen, den in den USA lebenden Schlagzeuger Simon Phillips auf die Bühne zu holen, der als einer der zehn größten Drummer weltweit gilt. Der ehemalige Toto-Schlagzeuger spielte mit Peter Gabriel, Stanley Clarke, Al Di Meola und Jeff Beck. Mit seiner neuen Band Protocol IV, die ihn ins Bürgerhaus Neuer Markt begleitet, wendet er sich intensiv dem Jazzrock zu.

Der programmatische Schwerpunkt des zehnten Jazztivals widmet sich "Women in Jazz". Am 10. November gibt es ein Wiedersehen mit Barbara Dennerlein (Hammondorgel), die bereits bei den baden-württembergischen Heimattagen 2011 in Bühl zu Gast war. Ihr folgt die Pianistin Maria Baptist mit ihrem Trio, das mit Schlagzeuglegende John Betsch und Fabian Timm am Bass hochkarätig besetzt ist. Kölmel freut sich, die schwedische Sängerin und Pianistin Ida Sand für den letzten Part des Abends gewonnen zu haben. Begleitet wird sie von Dan Berglund (Bass) und Per Lindvall (Drums). Sie verkörpere die "soulige Stimme im Jazz" und stammt aus dem "Pool" von Nils Landgren. Die Stockholmerin stellt sich am 11. November zudem für eine Gospel- und Jazzpiano-Masterclass im Bürgerhaus zur Verfügung.

"Absolute Spitzenklasse" verspricht Kölmel für die Gala-Nacht am Samstag. Der lange in den USA lebende österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel bringt mit den US-Amerikanern Jeff Ballard (Drums) und Larry Grenadier (Bass) zwei kongeniale Partner mit. Abgelöst wird das Trio von den Yellowjackets. Sie gehören seit 1981 "zu den mitreißendsten Topacts im Jazz-Fusion-Genre", kündigt Kölmel an. dafür stehen neben den Gründungsmitgliedern Russell Ferrante und William Kennedy der Saxofonist Bob Mintzer und Bassist Dane Alderson.

Mit "Jazz in Kneipen" ("Schwanen", "Carlos am Stadtgarten" und "Il Grande") klingt die Jazztival-Nacht aus. Dazu gesellt sich eventuell auch der unter neuer Leitung stehende "Badische Hof", so Kölmel.

Am letzten Festivaltag übernehmen die Jazzerinnen noch einmal eine Hauptrolle. Der Sonntags-Jazzbrunch bei USM vereint die von Bernd Kölmel geleitete Bigband Brass&Fun mit der Schwedin Ida Sand. Dazu gesellen sich die Sängerin Sandy Wollasch und die brasilianische Gitarristin Zélia Fonseca, die schon mit Compay Segundo, John McLaughlin, George Benson und Joe Zawinul auf der Bühne stand. "Two Worlds - One Music" repräsentieren die beiden Musikerinnen am Nachmittag beim Tea-Time-Jazz in der Max-Grundig-Klinik.

An den Nachwuchs richtet sich die Reihe "Jazz für Kids". Am 10. November geben der Schlagzeuger und Percussionist Bodek Janke und seine Bandkollegen von East Drive eine Musikstunde in der Carl-Netter-Realschule. Einen Tag später laden die Musiker zu einem Jazzband-Coaching-Day in den Schütte-Keller ein, der erstmals als Workshop-Location eingebunden wird, sagt Kölmel. Im Schütte-Keller findet das 10. Jazztival am Sonntagabend auch seinen Abschluss. Dabei treffen Bodek Janke und Philipp Bardenberg von East Drive auf den jungen Gitarristen Vitaliy Zolotov.

