"Wir ergänzen uns, aber stehen nicht in Konkurrenz" Bühl (efi) - Das Klinikum Mittelbaden (KMB) und die im MEDI-Verbund Mittelbaden zusammengeschlossenen Ärzte wollen in Zukunft regelmäßig kommunizieren, "um Überschneidungen und Missverständnisse zu vermeiden". Das ist aus Sicht von Prof. Dr. Norbert Roeder, medizinischer Geschäftsführer des KMB, das Fazit nach einem gemeinsamen Treffen. Am Montag hatten sich Vertreter des Ärzteverbands und der niedergelassenen Ärzte in Bühl mit Mitgliedern der Geschäftsführung des Klinikums und OB Hubert Schnurr zu einem Austausch getroffen. "In diesem konstruktiven Gespräch wurde die Problematik bezüglich der Einrichtung und des Aufgabenspektrums der neuen Abteilung für Sportmedizin am Krankenhaus Bühl angesprochen, Missverständnisse wurden ausgeräumt", lässt Roeder auf BT-Anfrage wissen. Hintergrund ist eine von MEDI in der vergangenen Woche verbreitete Pressemitteilung, in der massive Kritik geübt wurde. Stein des Anstoßes war das Anfang Juli eingerichtete Zentrum für Sportmedizin an der Bühler Klinik. Der Ottersdorfer Allgemein-, Sport- und Notfallmediziner Dr. Martin Holzapfel sowie weitere Ärzte von MEDI Mittelbaden beklagten einen "erneuten Fall von unlauterem Wettbewerb durch das Klinikum Mittelbaden zulasten der ambulanten Gesundheitsversorgung". Ein derartiges Zentrum sei nicht notwendig, denn seit Jahrzehnten würden zertifizierte Kassenärzte der Region sportmedizinische Untersuchungen und Leistungsdiagnostik anbieten, einschließlich der entsprechenden orthopädischen, internistischen und kardiologischen Untersuchungen. "Während die dazu erforderlichen Geräte, wie zum Beispiel die Spiroergometrie, vom niedergelassenen Arzt aus eigener Tasche bezahlt werden müssen, soll am Bühler Krankenhaus das dazu notwendige Inventar vom Klinikum Mittelbaden bereitgestellt werden, das zusätzlich aus Steuermitteln subventioniert wird", heißt es weiter. Das sei unlauterer Wettbewerb, widerspreche dem EU-Beihilferecht und bedeute eine weitere Schwächung der wirtschaftlichen Basis der noch übrig gebliebenen niedergelassenen Ärzte, lautete der Vorwurf. Wie Roeder ausführt, besitze die Sportmedizin keine Ermächtigung, gesetzlich Versicherte zu behandeln. Das Angebot richte sich im Wesentlichen an Privatpatienten und Selbstzahler. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung entstünden keine Überschneidungen. Die zur Stärkung des Bühler Standorts etablierte Abteilung stehe deshalb nicht im direkten Wettbewerb mit den niedergelassenen Ärzten. "Wir ergänzen uns, aber stehen nicht in Konkurrenz", bekräftigt der Geschäftsführer. Bei der Anschaffung des Inventars habe sich das Klinikum keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. "Die Geräte für die Sportmedizin sind eigenfinanziert, nicht über Fördermittel", so Roeder. In dem gemeinsamen Gespräch hätten viele Vorurteile beseitigt werden können. Auch MEDI-Sprecher Martin Holzapfel sieht "einige Missverständnisse ausgeräumt". Solange das Klinikum nicht "als Konkurrenz zu den kassenärztlich tätigen Sportmedizinern in der Region auftritt, sehe ich keine Probleme", sagt Holzapfel. Das Problem der dualen Finanzierung werde allerdings weiterhin kritisch betrachtet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Neue Saison am Kammertheater Karlsruhe (red) - Bis 10. August ist noch "Tatort"-Kommissar Richy Müller im Stück "Rain Man" (Foto: pr) zu erleben, ab 8. September beginnt die neue Saison im Kammertheater Karlsruhe. Dann steht Freddie Mercurys Leben und Sterben im Mittelpunkt eines Theaterabends. » Weitersagen (red) - Bis 10. August ist noch "Tatort"-Kommissar Richy Müller im Stück "Rain Man" (Foto: pr) zu erleben, ab 8. September beginnt die neue Saison im Kammertheater Karlsruhe. Dann steht Freddie Mercurys Leben und Sterben im Mittelpunkt eines Theaterabends. » - Mehr Stuttgart / Karlsruhe

Fasnachtsstart: Polizei rüstet auf Stuttgart/Karlsruhe (lsw) - Zum Fasnachtsstart im Südwesten zeigt die Polizei verstärkt Präsenz bei großen Veranstaltungen und Umzügen. Zur Sicherheit der Besucher werden Durchfahrtssperren aufgebaut. Gewarnt wird zudem vor Trickdieben und K.-o.-Tropfen (Symbolbild: av). » Weitersagen (lsw) - Zum Fasnachtsstart im Südwesten zeigt die Polizei verstärkt Präsenz bei großen Veranstaltungen und Umzügen. Zur Sicherheit der Besucher werden Durchfahrtssperren aufgebaut. Gewarnt wird zudem vor Trickdieben und K.-o.-Tropfen (Symbolbild: av). » - Mehr