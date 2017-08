Sorge um mehr als 100 Jahre alte Baumriesen

Der Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang lautet Verdichtung. Die Problematik hatte auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr ins Feld geführt, als er die kurzfristige Absage der Party in der vergangenen Woche begründete: Drückt das Gewicht von Menschenmassen oder Fahrzeugen auf den Boden, können laut Schultheiß die sogenannten Feinwurzeln der Bäume zerstört werden. Diese seien zwar winzig, aber von enormer Bedeutung. "Über sie nimmt der Baum die Nährstoffe auf", erklärt er. Die Folgen seien im Stadtgarten zu sehen: "In fast allen Kronen finden wir Totholz." Eine Regeneration, wie sie bei gesunden Bäumen der Fall wäre, finde derzeit nicht statt.

Potenziert werde die Problematik, wenn der Boden nach ergiebigen Niederschlägen wie in der vergangenen Woche aufgeweicht sei. "Dann wirken die Massen, als würde eine Walze drübergehen", sagt Schultheiß.

Die bereits entstandenen Schäden seien aber nicht explizit auf die After-Work-Partys zurückzuführen, betont er. Sie seien Folge einer Entwicklung über Jahre hinweg. "Früher hat man sich einfach nicht so viele Gedanken darüber gemacht", meint der Chef der Stadtgärtnerei. Inzwischen sei die Sensibilität bei den Verantwortlichen gestiegen, auch durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Schultheiß betont: "Das ist kein Hirngespinst."

Bei der letzten Auflage der After-Work-Party am Mittwochabend wurden einzelne Areale abgesperrt, um Bäume zu schützen. Schultheiß lobt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den Organisatoren. "Das hat einwandfrei geklappt. Wir ziehen alle an einem Strang."

Gleichwohl kann es aus seiner Sicht dauerhaft nur eine Lösung geben: mit dem Stadtgarten schonender umzugehen und die Anzahl der Feste zu reduzieren. "Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Wäre es nicht toll, wenn die Bäume dort noch weitere 100 Jahre leben?", fragt Schultheiß rhetorisch. Als Partybremse will er aber nicht auftreten. Grundsätzlich seien die After-Work-Veranstaltungen eine gute Geschichte. Er rechnet fest damit, dass die Reihe im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Allerdings vielleicht an einem der benachbarten Plätze in der Innenstadt. "Wir haben hier viele Möglichkeiten", verweist er auf Europa-, Sparkassen- oder Kirchplatz. Auch seine eigene Mannschaft versuche bei ihrer täglichen Arbeit, den Stadtgarten so vorsichtig wie möglich zu behandeln und nicht mit schwerem Gerät übers Grün zu rollen. Äußerst sensibel eben.