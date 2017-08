Über die Teufelsmauer und auf den Brocken Bühlertal (red) - Eine sehr interessante und abwechslungsreiche Wanderwoche erlebten 48 Wanderfreunde mit dem Schwarzwaldverein Bühlertal im Harz. Der Besuch von fünf Kulturdenkmälern der Unesco-Welterbeliste stand auf dem Programm. Bei der Busanfahrt wurde eine Pause in Hannoversch Münden gemacht, dem Städtchen am Zusammenfluss von Werra und Fulda, die ab hier die Weser bilden. Domizil des Schwarzwaldvereins war das Schlosshotel in der eher beschaulichen Stadt Blankenburg am Rande des Schlossparks. Am ersten Tag starteten die Wanderer in Quedlinburg, während die Kulturgruppe bei einer Stadtführung Interessantes über die Geschichte dieser Stadt erfuhr. Beeindruckend war das Ortsbild mit den Hunderte von Jahren alten, schön restaurierten Fachwerkhäusern. Die Wanderstrecke führte bei trübem Wetter nach Ballenstedt, wo sich im Schlosspark die Gruppen wieder trafen, schreibt der Verein. Ein unerwarteter Höhepunkt war die Wanderung am zweiten Tag über die Teufelsmauer, einer aus harten Sandsteinen bestehenden Felsformation, in der ein beeindruckender Wanderweg auf dem Grat über und zwischen den Felsen einiges von den Wanderern abverlangte. Die andere Gruppe besuchte das Zisterzienserkloster Michaelstein und besichtigte das Schloss in Blankenburg, das derzeit renoviert wird. Eine Verschnaufpause für die Wanderer brachte am Mittwoch der Besuch von Goslar, der tausendjährigen Kaiserstadt am Harz. Bei einer Führung erfuhr man vieles über die Geschichte dieser Stadt und auch über den Bergbau am Rammelsberg, dessen Erze bedeutend für die Herrscher des Mittelalters waren. Das Bergwerk wurde 1988 nach über 1000 Jahren stillgelegt. In der Kaiserpfalz wurde bei Reichstagen deutsche Geschichte geschrieben. Eindruck machte die beschauliche Altstadt mit engen Gässchen und vielen schönen Fachwerkhäusern. Auf der Rückfahrt besichtigte man in Alberstadt den dortigen Dom und den Domschatz, einen der kostbarsten Kirchenschätze der Welt. Ein Höhepunkt war natürlich ein Ausflug auf den höchsten Berg, den Brocken. Während die Kulturgruppe im Bahnhof Drei Annen Hohne die dampfbetriebene Brockenbahn bestieg, machten sich die Wanderer ab Schierke zu Fuß auf den Weg zum Gipfel. Nach 500 Höhenmetern lichteten sich zum Mittag rechtzeitig die Wolken und man konnte den herrlichen Rundumblick genießen. Ein Erlebnis war mit dem von der Dampflok gezogenen Zug die Rückfahrt vom Gipfelbahnhof in die lebhafte Stadt Wernigerode. Am Abend führte ein Nachtwächter durch Blankenburg und gab interessante Einblicke in die Geschichte dieser Stadt, aber auch deren Probleme in der Zeit nach der Wende bis heute. Der letzte Wandertag führte durch das Bodetal, dem "Grand Canyon" des Harzes. Das Flüsschen hat sich im Laufe der Jahrtausende tief ins Gestein eingeschnitten und die Wanderer waren immer wieder überrascht über die hohen und zerklüfteten Felsformationen, die man in diesem Gebirge nicht erwartet hatte. Vom Endpunkt der Wanderung, dem geschichtsträchtigen Hexentanzplatz, erfolgte die Rückfahrt ins Hotel. Einen weiteren Blick in die Geschichte brachte auf der Rückfahrt der Besuch der Wartburg in Eisenach. Im Jahr des 500-jährigen ReformationsJubiläums besuchten die Bühlertäler den Wirkungsort des Reformators und erhielten bei der Führung viele Informationen über das Leben und Wirken von Martin Luther. Abschließend dankte Rudi Karcher im Namen der Wandergruppe den Organisatoren, den Familien Höll und Blumenthal, für die bestens organisierte und durchgeführte Wanderwoche, die vielen noch in langer Erinnerung bleiben wird.

