Kinosaal "Kathedrale" für ein Lebenswerk Bühl (jo) - Das Kino "Blaue Königin" hat vorerst wieder geöffnet - als Galerie. Thomas Glaser aus Bühl nutzt den ausgeräumten Saal, um darin mehrere Wochen lang seine künstlerischen Arbeiten auszustellen. Das Besondere daran ist nicht nur der Ort, sondern auch die Art der Präsentation. Seine Bilder, angestrahlt von kleinen Lichtspots, "leuchten" im ansonsten dunklen Raum. Es handelt sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, durchweg um Farbstift-Zeichnungen, die aufgrund der Dichte des Auftrags wie Gemälde wirken. Die Motive sind mit Fantasy-Art nur unzureichend beschrieben. Glaser hat darin seine Träume in surrealen Elementen verarbeitet und dabei spirituelle, esoterische oder grenzwissenschaftliche Erfahrungen einfließen lassen - frei von akademischer Lehrmeinung, denn er ist Autodidakt. Der Besuch mystischer Orte in England, Schottland und auf den Osterinseln inspirierte ihn zu einigen Arbeiten. Auch die Musik ist vertreten, spielte und sang Glaser doch bei der Band "Penny Lane". Kein Bild gleicht dem anderen, aber jedes ist vollgepackt mit Motiven. Und zu jedem kann Glaser eine besondere Entstehungsgeschichte erzählen. Er hat die Ausstellung "Mein Lebenswerk" betitelt. Genauer betrachtet ist es ein Lebensabschnittswerk. Von 1988 bis 1994 hatte er sich, wie er erzählt, intensiv dem Zeichnen mit Farbstiften gewidmet. Für ein Bild nahm er sich damals etwa acht Wochen Zeit. Sein letztes Werk "Phoenix" wartete zwei Jahrzehnte auf seine Vollendung. Zwischenzeitlich war Glaser auf das Airbrushing umgestiegen, eine Technik, bei der Farbe aus der Pistole gesprüht wird. Die künstlerische Gestaltung von Wandflächen, Autos, Motorrädern und sonstigen Dingen verhalf ihm nicht nur zu einem guten Auskommen, sondern führte ihn auch in viele europäische Länder. Ein großer silberner Trailer wurde für Jahre sein Zuhause. 2011 nach Bühl zurückgekehrt, reifte der Gedanke, die Ursprungswerke auf ungewöhnliche Art auszustellen. "Die ,Blaue Königin' ist dafür genau der richtige Raum. Hier kann ich alle meine Bilder zeigen." Thomas Glaser, der gegenüber dem ehemaligen Lichtspieltheater wohnt, trug seine Idee im Acherner Architekturbüro Wilhelm vor; der neue Eigentümer fand daran Gefallen. Jener hat übrigens die Kino-Leuchtschrift "Blaue Königin" erworben und will diese ins geplante Wohnungsgebäude, an dessen Bauantrag noch gearbeitet wird, integrieren. Glaser hat den Namen für seine Galerie übernommen, um eine Brücke zu schlagen. Der Ort, an dem einst Blockbuster über die Leinwand liefen, scheint wie geschaffen für Glasers bildgewaltige Kompositionen. Sie wirken wie die bunten Fenster einer Kathedrale im dunklen Vorführraum. Im Foyer zeigt er weitere Werke, darunter auch Federzeichnungen seines Vaters Willi Glaser, dem er sein Talent verdanke: "Das Filigrane findet sich auch in meinen Bildern." Die eintrittsfreie Ausstellung ist heute und morgen sowie in der kommenden Woche täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die weiteren Zeiten will Glaser der Nachfrage anpassen. Info: (0171) 3141597.

