"Wir haben dafür gekämpft"

(gero) - Das jüngste Event- und Marketingkind liegt nun sprichwörtlich im Brunnen: Die Absage der fünften und letzten After-Work-Party des Jahres am Mittwochabend sorgt für reichlich Misstöne. Das Gartenbauamt hatte "Bedenken bezüglich des Rasens"(Foto: Klöpfer). » - Mehr



Sandweier gewinnt den Hatz-Cup Baden-Baden (co) - In einer Wasserschlacht wurden das Spiel um Platz drei und das Finale des Hatz-Cups ausgetragen - dank heftigem Regen. Während sich der FV Iffezheim den dritten Platz sicherte, erkämpfte sich der FV Sandweier gegen den FC Obertsrot den Finalsieg (Foto: co). » Weitersagen (co) - In einer Wasserschlacht wurden das Spiel um Platz drei und das Finale des Hatz-Cups ausgetragen - dank heftigem Regen. Während sich der FV Iffezheim den dritten Platz sicherte, erkämpfte sich der FV Sandweier gegen den FC Obertsrot den Finalsieg (Foto: co). » - Mehr