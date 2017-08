Am Brunnen fließt der Alkohol

Der historische Brunnen ist mehr als 130 Jahre alt. Einst diente er zur Wasserversorgung der Anwohner und als Viehtränke. Als der Heimatverein im Zuge des Ausbaus der Schwarzwaldstraße im Jahr 2001 auf Hörth mit dem Anliegen zukam, das Wasserspiel als kleine Attraktion für Einheimische und Gäste herzurichten, hielt er das für eine gute Idee.

Doch mittlerweile ist der Ärger so groß, dass er sich überlegt, den Brunnen entfernen zu lassen. Der Grund: Mehrere Personen, zum Teil Bewohner eines benachbarten Hauses und deren Bekannte, nehmen den Platz regelmäßig in Beschlag, trinken Alkohol und rauchen - und das bis tief in die Nacht bei entsprechendem Lautstärkenpegel. Hörth und andere geplagte Nachbarn haben auch schon beobachtet, wie einige der unerwünschten Besucher in der angrenzenden Grünfläche ihre Notdurft verrichteten.

Persönliche Gespräche brachten laut Hörth maximal eine temporäre Besserung der Situation. Vor einigen Tagen entschied er sich deshalb zu drastischeren Maßnahmen. "Da hatten sie von Freitag auf Samstag durchgemacht", erzählt Hörth von einer unruhigen Nacht. Am Nachmittag verbarrikadierte er den Brunnenzugang deshalb mit Brettern. Für Ruhe sorgte aber auch das nicht. Noch am selben Abend hätten sich wieder zwei Trinker auf dem Platz breitgemacht, die Bretter seien abgerissen am Boden gelegen.

Die Missstände hat Hörth bereits in einer Sitzung des Ortschaftsrats angeprangt. Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert hat Verständnis für seinen Frust: "Das Problem ist bekannt und der Ärger berechtigt", sagt er. Er wünsche sich, dass der Brunnen erhalten bleibe: "Einen Rückbau wollen wir auf keinen Fall", betont der Ortsvorsteher.

Bohnert sichert Hörth zwar "Unterstützung zu, wo es nur geht", weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Handlungsmöglichkeiten der Ortsverwaltung sehr beschränkt seien. Da es sich um ein privates Grundstück handle, müsse der Eigentümer sein Hausrecht selbst durchsetzen. "Wir können ihm im Grunde nur empfehlen, immer wieder die Polizei zu rufen", sagt Bohnert.

Das hat Hörth in der Vergangenheit bereits mehrfach getan. Dabei sprachen die Beamten Platzverweise aus und führten belehrende Gespräche. Allerdings hat der Anwohner den Eindruck, den Ordnungshütern sei die Angelegenheit mittlerweile lästig. Nachbarn hätten ihm berichtet, die Polizei weigere sich zeitweise schon, bei Anrufen wegen Ruhestörung überhaupt zu erscheinen.

Dem widerspricht die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf Nachfrage des BT: "Grundsätzlich werden beim Polizeirevier Bühl alle Anzeigen, auch Ruhestörungen, ernst genommen. Frust ist bei den Kolleginnen und Kollegen bezüglich des Objektes nicht erkennbar." Sollte die Polizei allerdings zu mehreren Einsätzen gleichzeitig gerufen werden, müsse nach Kräftelage priorisiert werden und zunächst der dringendere, schwerwiegendere Vorfall bearbeitet werden. Die Dienstgruppen des Polizeireviers Bühl und des Polizeipostens Bühlertal seien bezüglich der Vorfälle in Neusatz aber nochmals sensibilisiert und die Örtlichkeit in erhöhte Präsenzstreifen eingebunden worden.

Dass dies Früchte trägt, darauf hofft auch Gerhard Schmieder. Er pflegt die Anlage seit mehreren Jahren ehrenamtlich. "Da bekommt man Frust", beschreibt er seine Gemütslage angesichts der Zustände. Alle zwei bis drei Tage schaue er nach dem Rechten, im Sommer sei er zum Gießen fast täglich an dem Brunnen. Wenn das Kleinod verschwinden sollte, würde ihm "das Herz bluten". Nichtsdestotrotz hätte er Verständnis für eine solche drastische Maßnahme: "Verübeln könnte man ihm das nicht", sagt er über die alles andere als märchenhafte Situation des Eigentümers.

