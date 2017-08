Den Sand aus dem Getriebe geblasen Rheinmünster (sie) - Greffern und Schwarzach sind zwar die einwohnerstärksten Ortsteile von Rheinmünster, bei der Internetgeschwindigkeit wurden sie bislang aber selbst von Hildmannsfeld abgehängt. Dort sowie in Söllingen und Stollhofen hatte die Telekom das Breitbandnetz bereits vor Jahren ausgebaut. In Greffern und Schwarzach flossen die Bits und Bytes dagegen noch tröpfchenweise durch die Leitung. Doch das hat sich nun geändert. Das saarländische Unternehmen Inexio hat das Netz beider Orte auf eigene Rechnung ausgebaut. Am Donnerstag war offizieller Startschuss. Den Knopf, den Bürgermeister Helmut Pautler und Katja Kiefer, zuständig für den kommunalen Vertrieb bei Inexio, drückten, war dabei rein symbolischer Natur. Denn die ersten Kunden waren bereits vor mehreren Wochen online gegangen. "Wir sind seit Mitte Juni am Netz", sagte Kiefer. Das Unternehmen hatte Anfang September 2016 mit dem Ausbau begonnen. In Greffern wurden neun Kabelverzweiger auf Glasfasertechnik umgerüstet, in Schwarzach sechs. Die Investitionssumme lag bei rund 550000 Euro. Für die Kunden sollen nun Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich sein. Welche Leistung am Ende tatsächlich im Haus ankommt, ist allerdings von Fall zu Fall unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren wie der Entfernung zum Kabelverzweiger ab. Inexio hatte sich gegenüber der Gemeinde vertraglich dazu verpflichtet, überall eine Mindestdatenrate von 30 Mbit/s zu erreichen. Kiefer betonte, dass kein Kunde eine Leistung bezahlen müsse, die er nicht bekommt. Sollte also jemand die Höchstgeschwindigkeit von 100 Mbit/s buchen, am Ende aber nur mit der Hälfte surfen können, werde der Tarif entsprechend angepasst. Bürgermeister Pautler freute sich, dass Rheinmünster von der Netzinfrastruktur her nun "flächendeckend akzeptabel aufgestellt ist". Er rief in Erinnerung, dass es bis dahin ein weiter Weg war. Zunächst sei die Gemeindeverwaltung davon ausgegangen, dass die Telekom die Technik in allen Ortsteilen aufrüstet. "Aber es war schwierig, dort überhaupt einen Ansprechpartner zu finden", berichtete Pautler von Kommunikationshürden mit dem Konzern. Anschließend habe die Gemeinde mit einem regionalen Anbieter eine Lösung ausgearbeitet, bei der sie den Netzausbau selbst vorgenommen hätte. "Das hat wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen aber nicht mehr gepasst", verwies der Bürgermeister auf Hindernisse durch das Ausschreibungsrecht. Schließlich habe Inexio seinen Hut in den Ring geworfen. "Die Technik hat uns angesprochen", sagte Pautler mit Blick auf den Ausbau, der innerorts im sogenannten Spülbohrverfahren durchgeführt wurde. So seien größere Baustellen mit offenen Straßengräben vermieden worden. "Nach einigem Hin und Her haben wir den Sand aus dem Getriebe gepustet", fasste Pautler die Breitbandhistorie zusammen. Einen Wunsch hat das Unternehmen der Gemeinde allerdings nicht erfüllt: den Glasfaserausbau auch zwischen Verteilerkästen und den Haushalten. Dort liegt nach wie vor ein Kupferkabel. Für die Zukunft hat Rheinmünster sich aber eine Option offengehalten. Die Kommune ist gemeinsam mit Bühl, Ottersweier, Lichtenau, Lauf, Sasbach, Seebach und dem Zweckverband Söllingen auch Mitglied beim "Breitbandprojekt Mittelbaden" (IKZ), dessen Ziel der Bau einer Glasfaserinfrastrukur inklusive dieser sogenannten letzten Meile ist. Für die kommenden sieben Jahre hat sich Rheinmünster aber an Inexio gebunden. So lange läuft der Vertrag. Anschließend kann die Gemeinde ein Vorkaufsrecht auf das Netz ausüben.

