Skepsis gegenüber der schönen neuen Welt

Dieser war auf Einladung der CDU Lichtenau und des Bundestagskandidaten Kai Whittaker vor Ort. Huber gab ihm und rund 50 weiteren Besuchern einen Einblick in seinen Betrieb. Er und seine Mitarbeiter produzieren Erdbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren. Wie er den Gästen erklärte, habe das Unternehmen den Anbau mit Tunnel- und Folientechnik auf eine Zeitspanne von April bis November ausgedehnt. Der Anbau im erhöhten Beet ist der neueste Versuch, die Produktion auf das nächste Level zu heben. Doch trotz der hohen Leistungsfähigkeit der Anlage ist Huber skeptisch, ob das System funktioniert. "Wir zahlen einiges an Lehrgeld", erklärte er dem Minister. So sei der Pflegeaufwand enorm groß. Acht- bis zehnmal am Tag würden die Pflanzen automatisch bewässert. Dies müsse ständig kontrolliert werden, denn ein Fehler könne fatal sein: "Wenn man die Anlage einen Tag lang vergisst, kann man sie vergessen", sagte der Landwirt. Grundsätzlich äußerte Huber eine Portion Skepsis über Innovationen in seiner Branche: "Ob es die schöne neue Welt in der Landwirtschaft gibt, bleibt abzuwarten." So stünden höheren Erträgen immer höhere Kosten entgegen.

Hauk zeigte sich nichtsdestotrotz beeindruckt von der Anlage. Der Minister erkundigte sich unter anderem nach Problemen mit der Kirschessigfliege, die Huber versucht, mit Netzen auszusperren. Hauk sprach sich für ein vereinfachtes Zulassungsverfahren moderner Pflanzenschutzmittel aus, die "besser als ihr Ruf" seien. Der Königsweg wäre zwar, wenn ein natürlicher Gegenspieler des Schädlings das Feld betrete, bis dahin würden die Landwirte aber geeignete Mittel zur Bekämpfung brauchen.