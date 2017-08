"Bühl bleibt als Autostadt attraktiv" Bühl (jo) - Das alteingesessene Bühler Unternehmen "Grethel Automobile" investiert in ein zweites Standbein in der Zwetschgenstadt. Für 1,2 Millionen Euro entsteht im Industriegebiet Süd, zwischen Bosch und Toom gelegen, ein Gebrauchtwagencenter mit Werkstatt. Zum obligatorischen Spatenstich gestern Vormittag brachte OB Hubert Schnurr den Roten Punkt der Baufreigabe mit. Bevor symbolisch ein paar Häufchen Erde bewegt wurden, erläuterte Thomas Grethel, jüngstes Mitglied der Geschäftsleitung, die Expansionsgründe. Kfz-Werkstätten seien derzeit allgemein sehr gut ausgelastet, manche müssten gar Kunden abweisen. "Auch wir haben eine sehr hohe Auslastung." Im Zusammenhang mit der Diesel-Abgasdebatte und jüngsten Veränderungen im Bühler Kfz-Gewerbe sprach Grethel von schwierigen Zeiten: "Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es weitergeht." Das Autohaus mit Stammsitz in der Hauptstraße ist Vertragshändler für Modelle von Ford, Volvo und Citroën. Am Zusatzstandort Robert-Bosch-Straße vergrößert Grethel sein Gebrauchtwagengeschäft mit allen Automarken. Für die freie Werkstätte wurden bereits ein Serviceleiter und zwei Kfz-Mechatroniker eingestellt. Ebenfalls neu im Team sind der künftige Betriebsleiter Guido Holtmann und ein Verkäufer. "Wir streben in unserem Gebrauchtwagencenter eine Erweiterung auf bis zu zehn Mitarbeiter an", ließ Grethel wissen. Im Januar soll Eröffnung gefeiert werden. Die Arbeitsaufträge gehen vorwiegend an Handwerker und Betriebe aus der Region. Die Baufirma Pfeifer (Ottersweier) bereitet zunächst das Fundament vor. Architekt Volker Bergmaier erläuterte, dass die 27 Meter lange und 20 Meter breite Halle etwa 450 Quadratmeter Nutzfläche für den Automobilbereich vorsehe und weitere 130 für die Verwaltung. Der OB erinnerte, dass Grethel schon länger eine Erweiterung plane. "Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat." Den Standort für die neue Sparte erachtete er aufgrund der Nähe zur B3 und zum Bosch-Werk als ideal: "Ich bin überzeugt, dass funktioniert richtig gut." Der Neubau trage außerdem dazu bei, "dass Bühl als Autostadt attraktiv bleibt".

