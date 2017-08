Geschichten und Anekdoten aus Greffern

Zimmermann nimmt die Leser auf insgesamt 118 Seiten mit auf eine Zeitreise in die entbehrungsreichen 40er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Obwohl sich die auf 44 Kapitel verteilten Geschichten schon vor einigen Jahrzehnten ereignet haben, sind sie von einer bemerkenswerten Detailgenauigkeit geprägt, was insbesondere auch jüngeren Lesern einen tiefen Einblick in die damaligen Lebensverhältnisse im einstigen Schifferdorf erlaubt. "Die Erzählungen beginnen so etwa ab meinem dritten Lebensjahr", betont der 1939 im September, dem Monat des Kriegsausbruchs, geborene Autor. Neben den Schilderungen einschneidender Familienereignisse, wie der unerwartete Tod eines Onkels und seine Folgen für die betroffene Familie, gehören insbesondere die Erlebnisse zahlreicher Bombenangriffe der gegen Kriegsende herannahenden Franzosen zu den bemerkenswertesten Kapiteln des Buches.

Zimmermann verarbeitete aber auch eigene, persönlich extrem belastende Ereignisse, wie das Einschlagen einer Granate direkt neben einem kleinen Jungen in seinem Werk. "Manche Dinge vergisst man eben nicht", sagt er nachdenklich. Einige Erzählungen sind aber auch zum Schmunzeln. So beispielsweise die Anekdoten über den "Entensepp", der französische Besatzer bei der Entenjagd begleiten sollte und durch einen Trick den Jagderfolg vereitelte.

Der Autor schildert in seinem Buch aber auch Strategien und Talente der damaligen Einwohner zur Sicherstellung ihrer Ernährung, wie beispielsweise das Fangen von Fisch mit einer Axt oder mit bloßen Händen. Zum Inhalt gehören außerdem die Vorstellung von Persönlichkeiten der damaligen Zeit sowie die Beschreibung zahlreicher gemeindlicher Einrichtungen. Das von dem Hatzenweierer Verleger Roland Klöpfer mit einer ersten Auflage von 150 Exemplaren herausgebrachte Werk ist mit zahlreichen historischen Fotos bestückt.

"Mein Buch soll ein Beitrag über die damalige Zeit, in der die Leute Hunger und Entbehrungen durchmachen mussten, sein", betont Wolfgang Zimmermann. Es soll einen Einblick geben in die Lebensweise, in der einer dem anderen geholfen habe, um das zerstörte Land wieder aufzubauen, ergänzt er.

"Erinnerungen und wahre Begebenheiten aus Greffern" ist bei Autor Zimmermann in der Zollstraße 16, beim Hofladen Querfeldein in Ulm und in den Volksbank-Filialen Stollhofen, Schwarzach und Lichtenau für 25 Euro erhältlich. Fünf Euro jedes verkauften Exemplars gehen als Spende an die Deutsche Kinderkrebshilfe.