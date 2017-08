Krankenhauspatienten in zwei Stunden "umgezogen"

"Wie sehr sich die Zeiten ändern, sehen Sie daran, dass wir seit neuestem mit der Filmnacht beim Museum das letzte verbleibende Kino in unserer Stadt sind", erklärte Rumpf treffend.

Rund 500 Zuschauer hatte am Freitagabend die Filmnacht zum Stadtmuseum gelockt. In diesem Jahr flimmerten die Filmchroniken der Filmamateure Rolf Stengel, Ludwig Aschoff und Otto Guckert der Jahre 1967 und 1977 über die Leinwand. Musikalisch untermalt wurde die Vorführung durch Klaviermusik von Klaus Martin Kühn, der sich mächtig ins Zeug legte, um zum Bild immer die passenden Töne zu kreieren. Schade nur, dass immer wieder vom Johannesplatz ein unglaublicher Geräuschpegel herüberschwappte, denn dort fand zur gleichen Zeit ein Blues- und Rock-Konzert der Gruppe "FreiGang" statt.

Die Jahre 1967 und 1977 waren in Bühl vor allem durch eine eindrucksvolle Anzahl von Bauprojekten geprägt. Der Stadtsäckel muss damals mehr als voll gewesen sein. Eindrucksvoll daher der Umzug des alten Bühler Krankenhauses in der Hermannstraße in das lang herbeigesehnte neue Kreiskrankenhaus. Dafür hatten der Kreisverein fünf und das Rote Kreuz zwei Krankenwagen zur Verfügung gestellt, in denen die 39 Patienten in zwei Stunden "umgebettet" wurden. Jüngste Umzügler dabei: drei Sonntagskinder. Schon einen Tag später erschienen in der Hermannstraße Bagger, denn das Krankenhaus wurde zum Altenheim umgebaut.

Aus dem Boden wuchs damals auch das katholische Gemeindehaus Alban Stolz. Die Einweihung begleiteten der MGV Harmonie und der Kammerchor Bühl, ebenso Stadtpfarrer Dekan August Meier und Landrat Trippel.

Auch der DRK-Kreisverein baute damals in der Vimbucher Straße. In einer großangelegten Schauübung demonstrierten die Bereitschaften ihren Leistungen. So wurde zum Beispiel zur Rettung der Verletzten ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr eingesetzt, was zu langanhaltendem Gelächter im Publikum führte. Denn so eine Rettungsübung wäre heute undenkbar. Ohne große Sicherung wurde ein Mann mit Gipsbein in einer einfachen Schlinge hochgezogen und in den Hubschrauber gehievt - eine unglaubliche Szene. Noch mehr Bauprojekte folgten, etwa die Grundsteinlegung des evangelischen Gemeindezentrums. Der Hägenich wird kanalisiert und die Ortsmitte von Kappelwindeck ändert ihr Gesicht - das 1886 erbaute Schulhaus wird abgerissen, in der Nähe entsteht das neue katholische Gemeindehaus. "Zweckmäßig ja, schön, na ja", meinte Rumpf angesichts der Architektur der 70er Jahre. Ebenso entstanden das Gewerbeschulzentrum und die Förderschule des Landkreises Rastatt für rund 23 Millionen Mark, die Neubauten der Stadtwerke mit Gesamtkosten von 2,5 Millionen Mark sowie das Wohnstift in der Bühlertalstraße, für das die ehemalige Stumpenfabrik Schweizer weichen musste.

Natürlich flimmerten noch weitere Ereignisse über die Leinwand. Es wurde nicht nur gebaut, sondern auch gefeiert - das Zwetschgenfest, Fastnacht, Bürgermeisterwahl, Neujahrsempfang. Vor allem sind es die kleinen filmischen Details, die die Bühler Filmnacht zu etwas Einzigartigem machen. Erinnerungen tauchen auf - an die weiten Schlaghosen der 70er Jahre, alte VW-Busse und glänzende Mercedes-Benz-Karossen, schräge Strickpullunder und immer wieder die einzigartigen Frisuren und riesigen Brillengestelle, die diese Zeit so geprägt haben.