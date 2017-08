Riesenapplaus für spritzigen Swing

Bühl (wv) - Mit Bravorufen und Beifallsjubel feierte das Publikum am Samstagabend auf dem Europaplatz immer und immer wieder die Bigband Asbanda: Glänzend gestaltete diese das erste Konzert des Bühler Kultursommers, das - dank finaler Wettergunst - unter blauem, wölkchenverziertem, freiem Himmel zum besonderen Erlebnis für Ohren, Augen und Gemüt geriet. Die Wetterlaunen hatten es den Haustechnikern Thomas Huber und Jochen Schmidt sowie dem ganzen Organisationsteam des Bürgerhauses um Leiterin Corinna Doba nicht einfach gemacht: Immer wieder hatte sich der Himmel nass in die Planungen eingemischt. Spät konnte man den Platz "möblieren" und den Soundcheck angehen. "Ihr habt einen Klasse-Job gemacht", lobte Fachbereichsleiter Klaus Dürk das städtische Team. Das Publikum stimmte dem mit Sonderapplaus zu. Ein solcher galt auch Thomas Huber, der die knifflige Aufgabe zu lösen hatte, den weitläufigen Platz zu beschallen. Er brachte den Bigband-Sound allen gut zu Ohren, bis zu den fernsten Liegestuhlplätzen unter den Bäumen jenseits der Platzmauern. Rund 600 Sitzplätze hatte das Team durch Stühle geschaffen. Einige wenige davon blieben frei, nicht jeder hatte wohl dem Wetter getraut. Aber jenseits des geplanten Auditoriums nahmen Zuhörer auch Mäuerchen, Treppenstufen, Tavernenplätze und die "Paletten-Lounch" am Platzrand in Beschlag, ergänzt durch mitgebrachte, eigene Bequemsitze. "Das Beste gibt's zuhause", zitierte Alexandra Stricker das Motto des Bühler Kultursommers. Sie führte als Moderatorin mit Hintergrundwissen und kessen Sprüchen durchs Programm und betonte: "Lokal sind wir allemal. Asbanda vereint Musiker aus der Region von Karlsruhe bis Großweier." Die Wurzeln der Band lägen in der Sternenberg-Combo der Reblandmusikanten aus Altschweier. Doch habe Asbanda auch Mitglieder aus anderen Blaskapellen der Region aufgenommen: "Ja, es ist uns gelungen, Musiker aus Kappelwindeck zu integrieren - und einer von ihnen darf bei uns sogar dirigieren". Vom ersten Ton in "Happy Luxemburg" an überzeugte die von Ingo Rapp musikalisch geleitete Bigband: Exzellente Stimmung, sinnreiche Phrasierung, homogener Registerklang, rhythmische Präzision und dynamische Raffinesse verbanden sich zu hoher musikalischer Qualität. Asbanda servierte den Swing mit authentischem Charakter, spritzig swingend in der Agogik. Mit Bravorufen quittierten die Lauschenden die solistischen Leistungen. Unter anderem traten ins akustische Rampenlicht: Solotrompeter Simon Decker reihte sich zupackend in "American Patrol" und "Dob's Boogie" ein. Klarinettist Herbert Linz bezauberte - zwei Tage vor Vollmond - mit gefühlvollem Ton in der "Moonlight Serenade" und mit virtuosen Läufen in "Creole Jazz". Klaus Butzke gesellte sich in "Matrimony" mit einer "gelenkig" gespielten Posaune zur Band. Stefan Probst (Trompete), Eric Severien und Bianca Rapp (Saxofone) garnierten "In the Mood" mit ausdrucksstarken Solopassagen. Nico Rapp, der am Schlagzeug dem ganzen Programm den zündenden Rhythmus vermittelte, hatte in Totos "Africa" einen seiner großen Auftritte. Riesenapplaus ernteten auch die vokalen Solisten, allen voran die stimmgewaltige Bianca Rapp in "Don't get around much anymore" und "Simply the best", im glühenden "Fever", zupackenden "I will follow him" und dramatischen "Skyfall". Sie bezauberte im Duett mit Jürgen Seifried mit "Tage wie diese" und "The Rose". Seifried wiederum sorgte solo mit "Ohne Krimi geht die Mimi" und "Feeling good" für echte "Ohr-Zuckerl". Passgenau reihte sich Reinhold Müller in Fußstapfen und Stimmbänder Marius Müller-Westernhagens ein, überzeugte mit "Willenlos" und "Es geht mir gut". Ende gut, alles gut, das Publikum erhob sich zum Applaudieren von den Sitzen.

