Sommerferien ohne Großkampftage

Dass die Sommerferien diesmal für Verwaltung und Baufirmen "keine Großkampftage" sind, ist Eller nur recht. "Wir sind derzeit personell nicht so gut ausgestattet", verweist er auf einen Krankheitsfall im Bereich Hochbau und auf eine Stellenvakanz im Tiefbau, wo die Verwaltung seit längerem händeringend einen Bauingenieur suche. "Wir hoffen, dass wir 2018 wieder voll besetzt sind", sagt er. Darüber hinaus sei es derzeit auch alles andere als einfach, Aufträge zu vergeben. Die Bücher der Firmen seien voll, die Resonanz auf öffentliche Ausschreibungen oft gering. Das führt laut Eller teilweise auch zu höheren Preisen als im Vorfeld geschätzt.

335000 Euro steckt die Stadt in den kommenden Wochen in die Aloys-Schreiber-Schule. Es ist bereits der elfte Bauabschnitt der Generalsanierung an dem Gebäude aus den 50er Jahren. Nachdem im vergangenen Jahr ein Anbau an der Südseite mehr Platz für die Klassen schuf, soll jetzt im ersten Obergeschoss ein zusätzliches sogenanntes Lernatelier eingerichtet werden. Dafür wird ein Durchbruch zwischen zwei Klassenzimmern geschaffen, so dass diese einen Verbund bilden. Das ist entscheidend für die Unterrichtsform an der Gemeinschaftsschule, wo die Kinder zwischen Räumen wechseln, in denen die Lehrer ihnen aktiv Stoff vermitteln und in denen sie sich selbst Dinge erarbeiten. Um Platz für die neue Einheit zu schaffen, müssen allerdings die Lehrer umziehen. Ihr Zimmer wird von der Mitte ans Ende des Flurs verlegt.

Das Thema Brandschutz, das die Verwaltung seit Jahren bei zahlreichen öffentlichen Gebäuden beschäftigt und viel Geld kostet, ist Hintergrund von Arbeiten in der Bachschlossschule Kappelwindeck. Dort werden sukzessive alle Decken inklusive Verkabelungen in den Klassenzimmern erneuert. "Wir schaffen jedes Jahr in den Sommerferien vier Räume", schildert Eller den Ablauf der Maßnahme, die vor zwei Jahren begonnen hat. Wenn der Unterricht im September wieder beginnt, werden allerdings noch immer Handwerker in dem Gebäude zu tun haben. Dann bauen sie noch einen Klassenraum zu einem naturwissenschaftlichen Fachraum um. Kostenpunkt der Maßnahmen an der Bachschlossschule insgesamt: rund 280000 Euro.

Die gleiche Summe investiert die Stadt in die Tullahalle in Vimbuch, wo ein Anbau mit sanitären Anlagen entsteht. Die alten WC-Räume in der Halle sollen künftig als Lagerplatz dienen. Eine weitere kleine Baustelle gibt es an der Tullaschule in Vimbuch zu erledigen. Dort erhält ein Klassenraum für 5000 Euro einen neuen Bodenbelag.

110000 Euro sind für Arbeiten am Kinderhaus Villa Kunterbunt in Oberbruch fällig. Dort muss das undichte Dach saniert werden, außerdem erhält das Gelände einen neuen Stabgitterzaun.