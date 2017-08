Beten für den Frieden

Pfarrer Hermann Bechtold eröffnete das Gebet, bevor Diplom-Theologin Daniela Weißmann die Anwesenden begrüßte. Unter ihnen waren auch Mitglieder des Vereins "Kleiner Stern", die sich bei der Vorbereitung des Gebets engagierten. Der Verein unterstützt das Caritas-Baby-Hospital der Kinderhilfe Bethlehem, dessen Schwestern jeden Freitagabend an der Mauer, die Israel und Palästina trennt, den Rosenkranz beten. Der Lesungstext wurde aus dem Buch des Propheten Jesaja gewählt (Jesaja 2, 1-5): "Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen". "Unser Jesaja-Text ist auch in diesem Jahr hoffnungsvoll", so Weißmann in ihren Gedanken zum Bibelwort. "Die Pflugscharen aus Schwertern erinnern an die Gebete und Aufrufe in der ehemaligen DDR. Wie ein Wunder ist sie uns damals dann vorgekommen: Die Wende! Das Fallen der Mauer!" Dennoch komme man angesichts der furchtbaren Ereignisse in den Staaten des Heiligen Landes und auch in anderen Ländern ins Zweifeln, ob bei all dem Unheil ein solcher Lesungstext bei einem Friedensgebet seine Berechtigung habe. Die Zukunft werde als frei von Krieg beschrieben. "Allerdings nachdem die Menschen sich Gott zugewandt haben und Gott Recht gesprochen hat", stellte Weißmann fest. "Was können wir tun? Wir können am Frieden mitarbeiten, indem wir uns über die Situation im Heiligen Land informieren und im Vertrauen auf Gottes Weg können wir unseren Beitrag im Alltag leisten." Dies könne der Beginn eines neuen Aufbruchs sein. Auch in den Fürbitten wurde die inständige Bitte um Frieden vor Gott gebracht: Besonders für die Menschen, die unter Gewalt leiden, ihre Heimat verlassen müssen, verzweifelt sind und trauern, aber auch für die politisch Verantwortlichen. Als weiteres äußeres Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung ließ man zum Abschluss auf dem Kirchplatz Luftballons in den Himmel steigen. Monika Schemel von der Pfarreiband Talita Kum begleitete die schlichte Feier einfühlsam mit Liedern des Friedens und der Hoffnung.